El Congreso de la Nación Argentina entró en receso invernal: leyes sancionadas y proyectos pendientes.

El Congreso de la Nación Argentina entró en receso invernal luego de un primer semestre del año en el que el Gobierno nacional logró aprobar distintas normas clave para su gestión , como la reforma laboral , los cambios a la ley de Glaciares y la media sanción del Super RIGI . En la segunda parte del 2026, el oficialismo buscará avanzar con la agenda que le quedó pendiente.

Si bien los libertarios impusieron sus iniciativas, el presidente Javier Milei se había propuesto avanzar a mucho más rápido y a fondo. La actividad se fue paralizando tanto por recurrentes crisis políticas autoinfligidas, principalmente por la persistencia en el tiempo del caso Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito .

En este contexto, la oposición también hizo su juego. Sectores que en condiciones normales actúan por andariveles separados, se unieron para lastimar al Gobierno , con una agenda opositora que logró tapar la del oficialismo durante buena parte del primer semestre , poniendo un freno al ímpetu reformista de la Casa Rosada .

La historia comenzó con las sesiones extraordinarias de febrero . Se votó el Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de imputabilidad a los 16 años, se aprobó la reforma laboral .

Al iniciarse el período 144 de sesiones ordinarias, se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y dieron media sanción al recorte del Régimen de Zonas Frías.

En Diputados, la última sesión del semestre fue el 24 de junio. El oficialismo logró aprobar la ley del aval al plan de pago a grupos de acreedores por la deuda residual del 2001, el Gobierno pudo sacar adelante su ansiada ley de Súper RIGI para inversiones superiores a los U$S 1.000 millones. Aún debe tratarse en el Senado.

Las leyes que el oficialismo no pudo sancionar

En tanto, en el Senado, además de "patear" la aprobación de la Ley Hojarasca y la reducción del régimen de subisidios al gas por zonas frías, se suspendió por cuarta vez la votación en el recinto del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada".

El oficialismo tampoco pudo avanzar con una nueva ley de Salud Mental, que ya concitó tres plenarios de comisión, ni iniciar el debate de los proyectos de derogación de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y de prevención de la ludopatía digital.

Lo que se viene en el Congreso de la Nación Argentina

El receso termina oficialmente el 2 de agosto y se viene una etapa importante para el Gobierno. El debate del Presupuesto 2027, condicionado por el envío de un proyecto de "shutdown" del Estado, sumado a la reforma electoral -que plantea eliminar las PASO-, y los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, conforman la hoja de ruta de la segunda parte del año legislativo.

Esa agenda se podría nutrir de otros temas pendientes como la nueva Ley de Sociedades Generales que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegge , indicó Noticias Argentinas.

Los senadores nacionales aumentan sus dietas

Un nuevo incremento salarial elevó los ingresos de los senadores hasta casi $12 millones brutos por mes. La suba, vinculada a la ley de enganche y al reciente acuerdo paritario del Congreso, amplía la diferencia con los diputados, quienes actualmente perciben un salario bruto de $6.072.000.