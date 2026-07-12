El Congreso entra en pausa: último movimiento en el Senado y cuentas pendientes antes del receso

El oficialismo ha obtenido algunos triunfos legislativos, pero el balance todavía no es 100% favorable.

El Congreso nacional transita los últimos días de actividad antes del receso invernal , con una agenda acotada y varios proyectos que quedaron en el camino. Mientras el Senado se prepara para una última sesión , Diputados ya dio por finalizada su dinámica legislativa semanas atrás.

El cierre del primer semestre deja un saldo mixto: el oficialismo logró avances clave como la reforma laboral, pero también admite que pudo haber ido más lejos si no se hubiese visto condicionado por conflictos políticos internos, como el escándalo que rodeó a Manuel Adorni, hoy ya fuera del Mundial.

En tiempo de descuento, el Senado tendrá su última sesión este jueves 16, con un temario reducido enfocado en la aprobación de pliegos judiciales y el tratamiento de la postergada ley de inviolabilidad de la propiedad privada .

En contraste, la Cámara de Diputados cerró su actividad el 24 de junio , y desde entonces solo hubo reuniones de comisión aisladas y encuentros institucionales sin peso legislativo.

Con el receso a la vuelta de la esquina, quedaron pendientes proyectos relevantes como la ley de lobby, el acuerdo internacional en materia de patentes y cambios en el financiamiento universitario, todos sin definiciones concretas.

El Senado se prepara para una última sesión previa al receso invernal, aunque con poca carga política. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Proyectos demorados en el Congreso y una agenda oficialista trabada

El Senado también arrastra demoras en iniciativas clave. Siguen sin avances la denominada Ley Hojarasca y la reducción de subsidios al gas en zonas frías, mientras que otras propuestas ni siquiera lograron iniciar su debate formal.

Entre ellas, se destacan el proyecto de Súper RIGI y las modificaciones a la ley de emergencia en Discapacidad, que quedó sin perspectivas de tratamiento en el corto plazo.

A esto se suma que el oficialismo no mostró urgencia en impulsar la nueva ley de Salud Mental ni en avanzar con la derogación del etiquetado frontal de alimentos o la regulación de la ludopatía digital, pese a que algunas de estas iniciativas ya tuvieron instancias de comisión.

El semestre estuvo atravesado por tensiones internas que impactaron en la dinámica parlamentaria. El escándalo por las irregularidades patrimoniales de Adorni terminó por empantanar parte de la agenda legislativa, en un contexto donde el oficialismo buscaba consolidar mayor volumen de leyes.

En ese marco, la oposición encontró un eje para reagruparse y condicionar al Gobierno, aunque ese escenario comenzó a diluirse en las últimas semanas.

En Diputados solo hay reuniones de comisión, pero la actividad está prácticamente frenada. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

La apuesta del Gobierno para el segundo semestre en el Congreso

De cara a agosto, el oficialismo proyecta una nueva etapa con mayor impulso legislativo, apoyado en una mejora en la imagen del Gobierno y una recuperación de la iniciativa política.

El eje de la agenda estará puesto en el debate del Presupuesto 2027, la reforma electoral y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, a lo que podría sumarse la nueva Ley de Sociedades que impulsa Federico Sturzenegger.

Además, el Ejecutivo evalúa enviar un proyecto de “shutdown” estatal, que condicionará la discusión presupuestaria y marcará el tono del debate parlamentario.

La reforma electoral, uno de los proyectos que quiere sacar el oficialismo en el Congreso.

El puntapié simbólico de esta nueva etapa se dio el 9 de Julio en Tucumán. Javier Milei encabezó un acto con todo su Gabinete y respaldo de gobernadores, en una señal de fortalecimiento político en la previa del año electoral.

Ese movimiento también se apoya en una oposición fragmentada y sin un eje claro de confrontación, tras la pérdida de centralidad del conflicto que había generado la situación de Adorni.

Con ese escenario, el oficialismo busca retomar la iniciativa en el Congreso y encarar un segundo semestre con mayor capacidad de acción, aunque con una agenda cargada y varios temas pendientes que aún esperan definiciones.

Fuente: con información de NA