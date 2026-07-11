El revuelo diplomático que generó Hebe Casado por un comentario del Mundial 2026

Un comentario en redes sociales de la vicegobernadora Hebe Casado desató un conflicto diplomático con Francia y escaló más allá de la polémica local. La Embajada de ese país en Argentina decidió declararla “persona no grata” tras sus dichos sobre la selección gala durante el Mundial 2026.

El episodio se originó a partir de un mensaje publicado en X, luego de la victoria de los dirigidos por Didier Deschamps 1 a 0 ante Paraguay, en el duelo por octavos de final de la cita mundialista. En el posteo, Casado calificó al combinado francés como un “equipo africano flojo de modales” y apuntó contra la figura del plantel, Kylian Mbappé (autor del único tanto de ese partido, y quien sobre el final se negó a saludar al arquero guaraní Orlando Gill), con la frase: “No lo aguanto” .

La respuesta no tardó en llegar y tomó carácter institucional. Desde la Embajada de Francia en Argentina resolvieron impedir que la vicegobernadora participe de actividades oficiales o ingrese a la sede diplomática , al menos hasta que se retracte de sus dichos.

Además, según publica el diario Clarín, ningún funcionario francés mantendrá reuniones con el Gobierno de Mendoza si Casado está presente , lo que marca la magnitud del revuelo generado por la dirigente sanrafaelina.

El embajador francés en el país, Romain Nadal, fue contundente al referirse al episodio: “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”. No obstante, aclararon que, por el momento, la medida no implica restricciones para que la presidenta del Senado viaje a Francia.

Romain Nadal (derecha), embajador de Francia en Argentina, repudió los dichos de Hebe Casado.

Qué dijo Hebe Casado sobre el posteo de la polémica

Ya desde su etapa como diputada provincial, Casado ha construido un perfil "picante" y verborrágico en redes sociales. Si bien aún no se ha expedido por la decisión de la sede diplomática francesa, ya había defendido su posteo en declaraciones con distintos medios locales. La vice justificó que su publicación forma parte del "folklore futbolístico" y negó que sus definiciones fuesen con tinte racista, tal como fue acusada.

“Quiero que me expliquen dónde hubo discriminación y por qué consideran que decir africano es un insulto”, aseguró, y planteó que quienes interpretan sus palabras como racistas “tienen algún problema no resuelto”. "Hacen un mundo de todo", lanzó.

En ese sentido, reforzó su postura al señalar que “no le ve la parte racista al comentario” y sostuvo que “los discriminatorios son los que creen que ser africano es un insulto”.

El mensaje original generó una fuerte ola de rechazos en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tono de la publicación y su rol institucional. Al repudio se sumaron otros funcionarios políticos, tanto argentinos como franceses.

No es la primera vez que la vicegobernadora es noticia por alguna publicación en redes sociales. En época de pandemia, cuando la cifra de fallecidos por coronavirus en Argentina alcanzó los 30 mil, la por entoncens legisladora del PRO escribió: "Son 30 mil, no como los otros 30 mil", en relación a los desaparecidos en la última dictadura militar.

#Son30Mil no como los otros 30Mil. Un éxito la estrategia del #gobiernoDeCientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación, ni a la salud https://t.co/KiHxZjHnXM — Hebe Casado (@hebesil) October 29, 2020

Asimismo, cuando se conoció que el expresidente Alberto Fernández había contraído el virus, Casado se despachó con un tuit que rezaba lo siguiente: "Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 hs el vacunado", relevando su deseo de que la exvicepresidenta se contagiara de Covid.

Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 hs el vacunado — Hebe Casado (@hebesil) April 3, 2021

Ahora la polémica escaló las fronteras nacionales y llegó hasta Francia, donde ya se había armado un revuelo similar por las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, cuya opinión motivó la respuesta del propio Kylian Mbappé. La legisladora del país vecino había tratado al carck de Les Bleus de "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Bruto; ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés". Luego se retractó con una carta.