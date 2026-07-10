Intimaron a Diego Santilli para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario tras el fallo de la Corte

Un diputado le exigió al nuevo jefe de Gabinete que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas . Apenas unos días después de asumir, el funcionario fue intimado formalmente para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario , cuya aplicación fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

La presentación fue realizada por el diputado nacional Esteban Paulón, quien le envió una carta documento al flamante ministro coordinador para exigir el cumplimiento "urgente y en su totalidad" de la Ley 27.795 , que establece mecanismos de actualización para los salarios docentes y no docentes universitarios, además de las becas estudiantiles.

A través de sus redes sociales, el legislador socialista apuntó directamente contra la sucesión de jefes de Gabinete que tuvo la administración de Javier Milei.

Además, sostuvo que la norma "fue votada dos veces por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema", por lo que "no es una sugerencia". En ese sentido, aseguró haber intimado al nuevo funcionario para que el Ejecutivo la aplique "sin trampas ni atajos".

El fallo de la Corte que obliga al Gobierno

El reclamo se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme la resolución judicial que ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades nacionales, así como también las becas estudiantiles previstas en la legislación.

El máximo tribunal ratificó así las resoluciones dictadas previamente por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que había considerado que el incumplimiento de la ley afectaba el normal funcionamiento del sistema universitario.

Qué dijo Santilli sobre el financiamiento universitario

En sus primeras declaraciones públicas como jefe de Gabinete, Santilli aseguró que el Gobierno comenzará a cumplir el acuerdo alcanzado con las universidades, aunque aclaró que buscará compatibilizar esa obligación con el objetivo oficial de mantener el equilibrio fiscal.

"Nosotros vamos a empezar a cumplir ese acuerdo y, al mismo tiempo, tenemos que encontrar el equilibrio para que las universidades sigan creciendo", afirmó el funcionario, aunque advirtió que cualquier medida deberá respetar las metas fiscales del Ejecutivo.

Sin embargo, desde la oposición sostienen que el fallo judicial exige el cumplimiento íntegro de la ley sancionada por el Congreso y no únicamente del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las casas de altos estudios, motivo por el cual consideran insuficientes las declaraciones del nuevo jefe de Gabinete.