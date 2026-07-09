9 de julio de 2026
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Javier Milei

Tras el Tedeum, Javier Milei reunió a su Gabinete y acelera la reforma del Banco Central

El Presidente encabezó una reunión en Casa Rosada tras el Tedeum del 9 de Julio. Ordenó prioridades y confirmó que avanzará con reformas económicas en las próximas semanas.

El mandatario reunió a su equipo el jueves feriado.

El mandatario reunió a su equipo el jueves feriado.

Foto: Prensa Presidencia

Reforma del Banco Central y agenda económica, los temas de la reunión de gabinete del 9 de julio

Uno de los principales ejes del encuentro fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que Milei considera central para esta etapa de su gestión.

Según fuentes oficiales, el Presidente presentó los lineamientos de la iniciativa y confirmó que será enviada al Congreso en las próximas semanas, junto a una exposición pública para detallar su alcance.

Además, el Gobierno mantiene en agenda un paquete de reformas que incluye cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma electoral, el régimen de Zona Fría, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y medidas de desregulación económica.

El rol de Diego Santilli y la negociación política

En la Casa Rosada apuestan a que Santilli cumpla un rol clave como articulador entre ministros, gobernadores y bloques aliados para garantizar el avance de las leyes en el Congreso.

Su tarea será traducir los gestos de diálogo político en apoyo legislativo concreto, en un contexto donde el oficialismo necesita construir mayorías para aprobar las reformas estructurales.

Diego Santilli ya hab&iacute;a participado de la mesa pol&iacute;tica del mi&eacute;rcoles, junto a Karina Milei.

Diego Santilli ya había participado de la mesa política del miércoles, junto a Karina Milei.

Orden de gestión y estrategia comunicacional

El encuentro también sirvió para coordinar la comunicación oficial y reforzar la centralización de anuncios, en busca de mostrar avances concretos de gestión, luego de la traumática salida de Manuel Adorni.

En paralelo, el Gobierno busca consolidar previsibilidad económica tras la presentación del programa financiero 2026-2027, con el objetivo de sostener la baja del riesgo país y avanzar sin sobresaltos en el acuerdo con el FMI.

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