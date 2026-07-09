Tras el Tedeum, Javier Milei reunió a su Gabinete y acelera la reforma del Banco Central

El mandatario reunió a su equipo el jueves feriado.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves feriado una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada para definir la hoja de ruta del Gobierno durante el segundo semestre, luego de participar del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana .

Se trató del primer encuentro de este tipo con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, en medio de una etapa de reordenamiento interno tras cambios en el equipo y el relanzamiento de la mesa política oficialista .

En el Ejecutivo señalaron que la reunión buscó alinear prioridades de gestión y avanzar en la estrategia legislativa , tras la señal de acercamiento con gobernadores dialoguistas durante la vigilia del 9 de Julio en Tucumán.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , un proyecto que Milei considera central para esta etapa de su gestión.

El Presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada tras los actos conmemorativos por el Día de la Independencia. Participaron el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Canciller, Pablo Quirno; el Ministro de Defensa, TG Carlos Presti; la Secretaria Legal y… pic.twitter.com/HFcB88ILKZ

Según fuentes oficiales, el Presidente presentó los lineamientos de la iniciativa y confirmó que será enviada al Congreso en las próximas semanas, junto a una exposición pública para detallar su alcance.

Además, el Gobierno mantiene en agenda un paquete de reformas que incluye cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma electoral, el régimen de Zona Fría, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y medidas de desregulación económica.

El rol de Diego Santilli y la negociación política

En la Casa Rosada apuestan a que Santilli cumpla un rol clave como articulador entre ministros, gobernadores y bloques aliados para garantizar el avance de las leyes en el Congreso.

Su tarea será traducir los gestos de diálogo político en apoyo legislativo concreto, en un contexto donde el oficialismo necesita construir mayorías para aprobar las reformas estructurales.

Diego Santilli ya había participado de la mesa política del miércoles, junto a Karina Milei. Foto: Prensa Casa Rosada

Orden de gestión y estrategia comunicacional

El encuentro también sirvió para coordinar la comunicación oficial y reforzar la centralización de anuncios, en busca de mostrar avances concretos de gestión, luego de la traumática salida de Manuel Adorni.

En paralelo, el Gobierno busca consolidar previsibilidad económica tras la presentación del programa financiero 2026-2027, con el objetivo de sostener la baja del riesgo país y avanzar sin sobresaltos en el acuerdo con el FMI.