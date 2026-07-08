8 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei espera recibir el respaldo de gobernadores aliados en Tucumán

El presidente Javier Milei intentará reflotar el vínculo con las provincias durante la vigilia por el Día de la Independencia.

Javier Milei espera recibir el respaldo de gobernadores aliados en Tucumán.

Javier Milei espera recibir el respaldo de gobernadores aliados en Tucumán.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei, junto con el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca reflotar el vínculo con las provincias y descuenta la presencia de al menos 12 gobernadores aliados en la vigilia por el Día de la Independencia que celebrarán este miércoles en Tucumán.

El mandatario y gran parte de su equipo asistirán a la Casa Histórica de Tucumán durante la noche del 8 de julio para conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina. También se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En Casa Rosada detectan un cambio en la relación con las provincias tras la llegada del exministro del Interior en la Jefatura de Gabinete y aspiran a concretar un nueva foto que reeditará la de 2024, cuando el mandatario propuso la firma del Pacto de Mayo.

Javier Milei junto a gobernadores.

Javier Milei junto a gobernadores.

Javier Milei con gobernadores

Según Noticias Argentinas, podría darse un contacto previo entre los representantes del Poder Ejecutivo y los gobernadores, como ocurrió en la antesala de la jura de Santilli que se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada y al que acudieron 13 de 24 mandatarios provinciales.

Se trata de uno de los objetivos que trazó el exlegislador del PRO, quien además se propuso imprimirle dinamismo a la gestión y modificar la agenda mediática, hasta entonces marcada por la polémica a raíz de la investigación abierta contra su antecesor, Manuel Adorni.

El Gobierno necesita de la colaboración de los aliados para la sanción de la reforma electoral, clave en particular para la eliminación de las PASO, y para diagramar los primeros acuerdos rumbo a los comicios de 2027. Desde La Libertad Avanza advirtieron que las negociaciones de las listas estarán sujetas a los apoyos que reciba el oficialismo a los proyectos legislativos que aspiran a sancionar en el Congreso.

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