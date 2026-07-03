3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional suprimió el Ministerio del Interior y fortaleció el rol de Diego Santilli

La decisión fue oficializada mediante un DNU publicado este viernes. Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, asumirá también las competencias vinculadas a la relación con gobernadores, provincias y municipios.

Diego Santilli, jefe de Gabinete Nacional, absorbió las funciones del Ministerio del Interior.

Diego Santilli, jefe de Gabinete Nacional, absorbió las funciones del Ministerio del Interior.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reestructuración de la administración pública al eliminar el Ministerio del Interior y transferir todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, que desde esta semana encabeza Diego Santilli. La medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La decisión se produce pocos días después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la designación de Santilli como nuevo ministro coordinador. Con esta modificación, el Ejecutivo reduce a ocho el número de ministerios nacionales y reorganiza el funcionamiento del Gabinete.

Qué cambia con la eliminación del Ministerio del Interior

A partir de la nueva estructura, la Jefatura de Gabinete absorberá todas las competencias que hasta ahora estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior.

Entre ellas se encuentran:

  • La relación política con los gobernadores y las provincias.
  • La coordinación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
  • Las políticas de carácter federal.
  • Las funciones vinculadas al régimen electoral y los partidos políticos.
  • La supervisión de organismos como el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

De esta manera, Santilli concentrará tanto la coordinación del Gabinete nacional como la articulación política con las provincias, un rol clave para la negociación de proyectos en el Congreso.

En el caso de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo mantiene una estrecha relación con el "súper funcionario" nacional.

Cornejo estuvo en la asunción de Santilli como jefe de Gabinete.

Cornejo estuvo en la asunción de Santilli como jefe de Gabinete.

Una nueva estructura para la Jefatura de Gabinete

El DNU también establece una reorganización interna de la Jefatura de Gabinete, con la creación de dos vicejefaturas para asistir al ministro coordinador en las tareas de gestión y articulación política. El objetivo, según el Gobierno, es ordenar el funcionamiento de la nueva estructura tras la absorción de las competencias del desaparecido Ministerio del Interior.

La reforma forma parte de la reconfiguración del Gabinete impulsada por el presidente Javier Milei luego del reemplazo de Manuel Adorni por Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.

La apuesta del Gobierno

Con este cambio, la Casa Rosada busca concentrar la coordinación política y administrativa en un único funcionario. Santilli, quien se desempeñaba como ministro del Interior, conservará el vínculo institucional con gobernadores e intendentes, al tiempo que liderará la coordinación de los distintos ministerios nacionales.

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