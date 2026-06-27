Javier Milei define el futuro de Manuel Adorni en una reunión clave en Olivos

Javier Milei recibirá este sábado a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en medio de fuertes presiones internas para resolver la continuidad del jefe de Gabinete. Según fuentes oficiales, el encuentro se realizará poco antes de las 9, después del regreso del Presidente desde España, y es considerado la instancia decisiva para definir el futuro del funcionario.

En distintos sectores del Gobierno aseguran que Adorni llegará a la reunión con la decisión de presentar su renuncia. Sin embargo, cerca del jefe de Gabinete sostienen que todavía existe la posibilidad de que Milei vuelva a respaldarlo.

“Depende de Milei y de una charla con él”, expresan en el entorno del funcionario.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo ya avanzaron en el diseño de un nuevo organigrama que contempla la salida de Adorni.

La propuesta que la titular de La Libertad Avanza le presentará al Presidente incluye la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Ignacio Devitt en Interior, en reemplazo del actual ministro político.

La reforma que evalúa la Casa Rosada

La alternativa que hoy tiene más consenso es reformar la estructura del Ministerio del Interior para convertirlo en una vicejefatura integrada a la Jefatura de Gabinete.

El esquema sería similar al que funcionó durante la gestión de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, antes de que Interior recuperara rango ministerial.

La idea oficial es que Santilli concentre la coordinación política, mientras que Devitt quede a cargo de la interlocución con gobernadores, bloques aliados y el Congreso.

La cumbre en Balcarce 50

Las definiciones comenzaron a tomar forma el viernes por la tarde durante una reunión en la Casa Rosada entre Karina Milei, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli.

En el Gobierno remarcan que el actual ministro del Interior no fue convocado por el momento a Olivos, aunque admiten que su situación será uno de los temas centrales de la conversación entre Milei y Adorni.

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Diego Santilli gana terreno

Otro nombre que apareció en las evaluaciones fue el del canciller Pablo Quirno, quien acompañó al Presidente en la gira por España. En la Casa Rosada lo describen como una opción de perfil técnico y bajo nivel de conflicto interno.

Sin embargo, la candidatura de Santilli ganó fuerza en las últimas horas por su capacidad de ordenar la relación con el Congreso, los gobernadores y los aliados parlamentarios.

Además, distintos sectores del oficialismo lo consideran una figura de equilibrio entre Karina Milei y Santiago Caputo, evitando que la Jefatura de Gabinete quede bajo la influencia exclusiva de una sola terminal interna.

La frase de Javier Milei que aceleró la crisis

Las declaraciones del Presidente en España también contribuyeron a profundizar la tensión. Milei afirmó que cree en la honestidad de Adorni, pero agregó que si la Justicia lo encontrara culpable lo “eyecta de una patada”.

En distintos despachos oficiales interpretaron esa frase como un respaldo condicionado y la primera señal pública de que la continuidad del jefe de Gabinete dejó de estar garantizada.

La decisión final, en manos del Presidente Javier Milei

Aun así, dentro del Gobierno hay funcionarios que dudan de que Milei acepte la renuncia en la reunión de Olivos.

Recuerdan que el Presidente ya sostuvo a Adorni en otras oportunidades y que suele resistirse a tomar decisiones que percibe como impuestas por la oposición, los medios o las presiones internas.

“Todo depende de cómo durmió en el avión”, ironizó una fuente oficial sobre el margen de imprevisibilidad de la decisión presidencial.

Una transición que ya comenzó

La llegada de Adrián Ravier a la vocería presidencial y de Fabián Fernández a Prensa ya había sido interpretada en la Casa Rosada como el inicio de una transición en la comunicación oficial.

En Balcarce 50 consideran que esos cambios forman parte de una misma estrategia: reducir la exposición diaria de Adorni, ordenar la relación con los medios y volver a concentrar la agenda en economía, gestión y reformas.