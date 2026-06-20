20 de junio de 2026
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Victoria Villarruel

Victoria Villarruel marcó distancia con Milei en Rosario y cuestionó el apoyo a Adorni

La vicepresidenta, Victoria Villarruel asistió al acto por el Día de la Bandera en Rosario pero no se saludó con el presidente Javier Milei.

Victoria Villarruel marcó distancia con Milei en Rosario y cuestionó el apoyo a Adorni.

Victoria Villarruel marcó distancia con Milei en Rosario y cuestionó el apoyo a Adorni.

Por Sitio Andino Política

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer la interna con el presidente Javier Milei durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario, en un episodio que también involucró a Manuel Adorni, a quien la dirigente criticó al afirmar: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.

En paralelo, la tensión política quedó evidenciada en el gesto de Villarruel, quien le dio la espalda al mandatario durante la ceremonia oficial.

El hecho ocurrió en el Monumento Nacional a la Bandera, mientras se entonaba el Himno Nacional. En ese momento, mientras el gabinete observaba hacia el escenario principal donde estaba Milei, la vicepresidenta permaneció mirando hacia la insignia patria, en una imagen que rápidamente se volvió el centro de la atención política y mediática.

Un gesto durante el Himno que expuso la fractura en el Gobierno

Según testigos del acto, Victoria Villarruel recién giró hacia el escenario central una vez finalizada la ceremonia protocolar y comenzados los aplausos. El gesto fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento dentro del binomio presidencial, en medio de una relación política cada vez más deteriorada.

Este episodio no fue aislado, sino que se suma a una serie de desencuentros previos entre ambos dirigentes. En el entorno político ya se menciona una escalada de tensiones que se profundizó en distintos actos oficiales recientes, donde el vínculo institucional se muestra prácticamente inexistente.

Fuentes presentes en el evento señalaron que el presidente Javier Milei no saludó a la vicepresidenta durante el acto, repitiendo una actitud similar a la ocurrida en el Tedeum del 25 de Mayo. Estos gestos refuerzan la percepción de ruptura política entre las principales figuras del Poder Ejecutivo.

La falta de contacto entre ambos volvió a instalar dudas sobre el funcionamiento interno del Gobierno y la coordinación institucional en actos de alto perfil, donde la distancia entre Milei y Villarruel quedó nuevamente expuesta ante la opinión pública.

Villarruel habló antes del acto y lanzó críticas al Gobierno

Horas antes de la ceremonia en Rosario, Victoria Villarruel había reforzado su postura a través de redes sociales, donde aseguró que tiene “más verdades para decir”, dejando entrever nuevas tensiones con la Casa Rosada y su entorno más cercano.

En declaraciones posteriores, la vicepresidenta insistió en que el acto no debía ser utilizado para respaldar a Manuel Adorni. Además, cuestionó la decisión política detrás de su participación, profundizando su distancia con la conducción del Ejecutivo.

Villarruel también apuntó contra la organización del evento y remarcó su desacuerdo con el enfoque del Gobierno en la ceremonia patria, que consideró inapropiado para este tipo de conmemoraciones.

Reclamos por la invitación y cuestionamientos a la Casa Rosada

La vicepresidenta criticó que no fue invitada formalmente por la Casa Rosada, aunque sí contó con la invitación del gobierno de Santa Fe. Según explicó, decidió asistir igualmente porque considera que el acto representa a todos los argentinos.

En ese marco, sostuvo que no debería negarse el acceso a un vicepresidente en un evento democrático y cuestionó la actitud del entorno presidencial, al que acusó de actuar con falta de respeto institucional.

La situación en Rosario volvió a dejar en evidencia la fuerte fractura entre Javier Milei y Victoria Villarruel, en un contexto donde los gestos públicos y las declaraciones cruzadas profundizan la crisis interna del oficialismo.

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