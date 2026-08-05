El Gobierno confirmó que Javier Milei se reunirá con el papa León XIV.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Papa León XIV "va a reunirse" con el presidente Javier Milei durante la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de su gira por la región.
El Gobierno nacional confirmó que Javier Milei se reunirá con el papa León XIV y que conformarán una mesa de coordinación para la visita.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el Papa León XIV "va a reunirse" con el presidente Javier Milei durante la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de su gira por la región.
El Vaticano indicó este miércoles, a través de un comunicado oficial, que León XIV pisará suelo argentino en el viaje que también incluirá Uruguay y Perú.
Quirno expresó que el mandatario "es quien formuló la invitación" y que se trata de "una visita oficial". Además, adelantó que "la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas del Gobierno nacional involucradas en la visita", a la que definió como "un momento histórico y de alegría".
De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el itinerario del papa León XIV incluirá las siguientes ciudades:
Aunque el programa oficial de actividades todavía no fue difundido, la Santa Sede indicó que será presentado en las próximas semanas.
La gira comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Tras permanecer allí hasta el día 8, el Sumo Pontífice arribará a la Argentina, donde desarrollará su agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11 de noviembre.