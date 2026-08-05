El Gobierno confirmó que Javier Milei se reunirá con el papa León XIV.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Papa León XIV "va a reunirse" con el presidente Javier Milei durante la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 , como parte de su gira por la región.

El Vaticano indicó este miércoles, a través de un comunicado oficial , que León XIV pisará suelo argentino en el viaje que también incluirá Uruguay y Perú .

Quirno expresó que el mandatario "es quien formuló la invitación" y que se trata de "una visita oficial". Además, adelantó que "la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas del Gobierno nacional involucradas en la visita ", a la que definió como "un momento histórico y de alegría".

De acuerdo con el comunicado del Vaticano , el itinerario del papa León XIV incluirá las siguientes ciudades:

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro…

Uruguay: Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre .

Montevideo, Paysandú y Florida, del . Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján , del 8 al 11 de noviembre .

, del . Perú: Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre.

Aunque el programa oficial de actividades todavía no fue difundido, la Santa Sede indicó que será presentado en las próximas semanas.

La gira comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Tras permanecer allí hasta el día 8, el Sumo Pontífice arribará a la Argentina, donde desarrollará su agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11 de noviembre.