Un caballo de Troya llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

¿De qué vale que los mayores representantes de nuestra argentinidad al palo, como fueron los chicos de la Scaloneta, se jugaron hasta su futuro profesional defendiendo la soberanía nacional al exhibir la bandera de Las Malvinas argentinas, si a solo veinte días de esa gesta, llega el Gobierno de Javier Milei con la ley de extranjerización de tierras escondida en esa argucia llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada? Un caballo de Troya que no hacía falta para proteger lo que ya garantiza nada menos que la Constitución Nacional en su artículo 17.

Es un ardid para que se introduzcan todos aquellos que quieran arrasar con los recursos argentinos o, lo que es peor, quieran lavar y/o comercializar en los negocios más espurios de la humanidad.

La ley vigente dice que no puede estar en manos extranjeras más del 15% del territorio nacional . Hoy, ya está bajo propiedad no argentina, un 5% de nuestro suelo, equivalente, por ejemplo, a toda la provincia de Santa Fe… Todavía queda disponible un 10% con la norma actual… ¿hace falta poner en venta un nuevo10% más de la Argentina a los extranjeros?

De los 5.000 km de límite que separan a Argentina de Chile, los mendocinos tenemos más del 10%. Y sin embargo, eso parece no preocuparle a algunos Senadores Nacionales por Mendoza. Ya Rodolfo Suárez firmó el dictamen de Comisión de una normativa que permitiría que uno o varios foráneos compren terrenos cordilleranos y se den el lujo de traficar los productos o sustancias, sin pasar por aduana alguna.

La ley vigente dice que no puede estar en manos extranjeras más del 15% del territorio nacional .

Esto es lo que advirtió Lilita Carrió cuando dijo que el problema no es sólo el número máximo de tierras, sino la localización. Porque permitir que una persona jurídica o física extranjera pueda adquirir terrenos en zonas limítrofes, es perforar aún más la para nada inexpugnable frontera nacional, para facilitar el narcotráfico, la trata y otros delitos.

Los Senadores Nacionales por la Provincia de Mendoza que deben saber que aquí, en este suelo, ya desde épocas precolombinas, el recurso natural más codiciado de aquellas, esta y las futuras generaciones, es el agua.

¿Tanto se pueden entusiasmar al ver turistas extranjeros que ahora quiere ofrendarles nuestras tierras?

Honorables Senadores: uds representan los intereses de esta provincia, no la de capitales foráneos.

Si ya hay 13 millones de hectáreas de suelo argentino en manos de extranjeros, está claro que otra vez nos están colonizando, pero esta vez con permiso político, de dirigentes políticos como estos senadores que no se les cae la cara en levantar la mano para intentar aprobar esa venta a mejor postor del suelo nacional.

Ya hay 13 millones de hectáreas de suelo argentino en manos de extranjeros en Argentina.

¿De qué sirve que los gendarmes nacionales deban abandonar por semanas a sus familias para cuidar nuestras fronteras, si estos legisladores le quitan regulación a las zonas limítrofes para que nadie sepa el origen de los fondos que se quedan con ellas?

Es que esta normativa facilita que extranjeros puedan crear diversas sociedades para impedir una mínima trazabilidad del dinero que usaron para comprar esas tierras; algo que sí permite Ley vigente desde el año 2011.

Se arriesgan a lo que ya les han anticipado los Laocoonte de la política argenta: una denuncia penal por el delito de traición a la Patria.

Senadores por Mendoza: Esta ley es una ofrenda engañosa devenida en colonización encubierta. Es un caballo de madera gigante donde se esconden los enemigos más peligrosos del futuro de los argentinos y sus riquezas; una normativa creada por Federico Sturzenegger, al servicio de un Presidente que confunde Nación con un reino a la venta.

Senadores Nacionales por Mendoza: Rodolfo Suarez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti, sus votos traen consecuencias… ¡Que Dios, la Patria y Mendoza se los demanden!