Villarruel autorizó a Anabel Fernández Sagasti a participar desde Mendoza de la sesión por la Ley de Tierras

La legisladora mendocina participará a distancia de la sesión.

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View this post on Instagram La decisión se formalizó a través de un decreto de Presidencia del Senado (que ejerce Villarruel), el cual habilita la modalidad remota “ad referéndum” del cuerpo, es decir, sujeta a la aprobación del propio cuerpo al inicio de la sesión. En la práctica, serán los propios pares de la mendocina quienes deberán votar si convalidan o no su participación virtual.

Si bien el escenario todavía no está completamente cerrado, se estima que el recinto habilitará la participación de Fernández Sagasti, ya que un eventual bloqueo del oficialismo (y sus aliados) tendría un alto costo político. Ni más ni menos sería el impedimento a una futurá madre a ejercer su mandato constitucional, al que accedió por la vía del voto popular.

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