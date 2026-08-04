4 de agosto de 2026
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Anabel Fernández Sagasti

Villarruel autorizó a Anabel Fernández Sagasti a participar desde Mendoza de la sesión por la Ley de Tierras

La vicepresidenta, titular del Senado, permitió que la legisladora mendocina, que cursa un embarazo de 32 semanas, participe de forma remota. Todavía falta un paso formal.

La legisladora mendocina participará a distancia de la sesión.

La legisladora mendocina participará a distancia de la sesión.

 Por Facundo La Rosa

La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó a la senadora por Mendoza (Bloque Justicialista), Anabel Fernández Sagasti, a participar de forma remota de la sesión del próximo jueves en la Cámara Alta, en la que se tratará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que —entre otras cuestiones— modifica la Ley de Tierras para llevar a 25% el límite de compra de extranjeros. Sin embargo, su participación está atada a que sus pares la aprueben.

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La decisión se formalizó a través de un decreto de Presidencia del Senado (que ejerce Villarruel), el cual habilita la modalidad remota “ad referéndum” del cuerpo, es decir, sujeta a la aprobación del propio cuerpo al inicio de la sesión. En la práctica, serán los propios pares de la mendocina quienes deberán votar si convalidan o no su participación virtual.

Si bien el escenario todavía no está completamente cerrado, se estima que el recinto habilitará la participación de Fernández Sagasti, ya que un eventual bloqueo del oficialismo (y sus aliados) tendría un alto costo político. Ni más ni menos sería el impedimento a una futurá madre a ejercer su mandato constitucional, al que accedió por la vía del voto popular.

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