¿Argentina en venta? Así es la ley que busca entregar las tierras nacionales a extranjeros

La venta de tierras a extranjeros se convirtió en uno de los temas más complejos para el Gobierno nacional. El proyecto, que originalmente buscaba eliminar cualquier límite a la extranjerización del territorio, generó rechazo político y social.

De hecho, la presión sobre el oficialismo terminó forzando una marcha atrás parcial: ahora el Ejecutivo propone elevar el límite permitido del 15% al 25% , en lugar de avanzar con una liberalización total.

Cabe recordar que actualmente rige la Ley de Tierras Rurales , que establece un tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros: todavía quedan miles de hectáreas disponibles para ser adquiridas bajo ese límite.

Entonces, ¿por qué el Gobierno nacional busca ampliar ese porcentaje? Especialistas sostienen que el objetivo es ampliar las posibilidades de venta sobre territorios estratégicos , es decir, tierras que concentran recursos fundamentales para la vida, como glaciares, lagunas, ríos o yacimientos.

Mendoza, entre las provincias con mayor porcentaje de tierras extranjerizadas

Ese escenario se refleja en Mendoza, donde el 14,48% del departamento de Malargüe ya está en manos extranjeras, en su mayoría del grupo inglés Walbrook. General Alvear también presenta un elevado nivel de extranjerización, con el 11,82% de su territorio; Las Heras alcanza el 12,44% y San Martín el 13,84%.

Si se observa la provincia en su conjunto, el porcentaje de tierras extranjerizadas asciende al 9,06%, lo que representa 1.343.983,52 hectáreas.

A nivel nacional, el mapa elaborado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET, muestra que el 4,97% del territorio argentino -cerca de 13,2 millones de hectáreas- está en manos extranjeras. Es decir, con la legislación vigente aún resta margen para llegar al límite del 15%.

Ese dato refuerza la hipótesis de investigadores que sostienen que el interés por ampliar el porcentaje permitido no responde únicamente a la posibilidad de vender una mayor superficie de tierras, sino también a facilitar operaciones sobre zonas estratégicas y su respectiva pérdida de soberanía, muchas de las cuales ya se encuentran cerca del límite permitido, como ocurre en Mendoza y, particularmente, en Malargüe.

El Congreso debatirá la reforma esta semana.

En ese contexto, Mendoza ocupa el cuarto lugar entre las provincias con mayor porcentaje de tierras extranjerizadas:

Salta: 11,31%

Misiones: 11,29%

San Juan: 10,36%

Mendoza: 9,06%

Más allá del porcentaje: qué cambios propone el proyecto

El Gobierno nacional no consiguió el respaldo político ni social necesario para avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que originalmente proponía habilitar la venta de tierras a extranjeros sin límites. Bajo esa presión, reformuló la iniciativa y estableció un tope del 25%.

Sin embargo, ese no es el único cambio que contempla el proyecto, sino que incorpora otras modificaciones que también generan cuestionamientos.

La legislación vigente fija un límite de extranjerización por municipio o localidad. La nueva propuesta, en cambio, plantea que sea cada provincia la que defina cómo administrar ese porcentaje lo que, en la práctica, podría traducirse en más hectáreas vendidas a extranjeros.

Más de 1,3 millones de hectáreas mendocinas están extranjerizadas.

Además, el Gobierno busca eliminar el límite que impide que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera concentren más del 30% del cupo de tierras permitido para extranjeros. De aprobarse esa modificación, se facilitaría una mayor concentración de la propiedad rural en manos de capitales de un mismo país.

Asimismo, entre las voces que rechazan el proyecto impulsado por el Ejecutivo hay quienes advierten que la iniciativa no sólo modifica el régimen de propiedad de las tierras, sino que también profundiza el impacto sobre quienes habitan y producen en zonas rurales. Así lo planteó Emilia Bocanegra, coordinadora para la región del Noroeste Argentino de Endepa, quien en diálogo con Aconcagua Radio sostuvo que "estamos atravesando un paradigma que es extractivista que entiende a la tierra como a una mercancía".

En ese sentido, afirmó que uno de los sectores más afectados serían las comunidades que viven desde hace décadas en esos territorios. "Las personas que mejor pueden cuidar nuestra tierra son las comunidades que la habitan desde tiempos ancestrales, y ellos ahí tienen su cultura, su historia, sus saberes, y es su tierra", expresó.

Bocanegra también sostuvo que el debate excede a las comunidades indígenas y alcanza al conjunto de la sociedad, ya que, a su entender, el proyecto pone en discusión la soberanía sobre el territorio nacional y el modelo de explotación de los recursos naturales.

El Congreso debate el proyecto el 6 de agosto

El Senado se prepara para debatir el proyecto con las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional este jueves 6 de agosto. En paralelo, organizaciones sociales, referentes y ciudadanos autoconvocados convocaron a movilizarse frente al Congreso para expresar su rechazo a la iniciativa que busca ampliar la venta de tierras a extranjeros. La convocatoria también tendrá su réplica en Mendoza, donde la concentración está prevista para las 17 en el Kilómetro Cero.

La convocatoria se da en un contexto en el que el debate por la soberanía del territorio cobró fuerza. La repercusión que tuvo durante el Mundial 2026 la consigna de que las Islas Malvinas son argentinas puso en agenda la discusión sobre el control del territorio nacional y los recursos naturales, lo que también repercutió sobre el proyecto que busca flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.