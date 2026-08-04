4 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en agosto 2026

La Prestación Alimentar que entrega la Anses es una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Conocé cuándo y cuánto se acreditará en agosto.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en agosto 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en agosto 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago de agosto.

Todo sobre la Tarjeta Alimentar en agosto 2026

Según la información oficial, la suma de la Prestación Alimentar se define según la composición de cada grupo familiar. El beneficio se acredita automáticamente en la misma fecha en que se cobra la prestación principal, sin que los titulares deban realizar ningún trámite.

Los montos de agosto son los siguientes:

  • Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $72.250
  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425

Cabe recordar que la Prestación Alimentar se liquida junto con las siguientes prestaciones que paga la ANSES:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 24 de agosto

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Si querés consultar el calendario de pagos completo para agosto, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial.

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