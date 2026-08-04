Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en agosto 2026

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago de agosto.
Todo sobre la Tarjeta Alimentar en agosto 2026
Según la información oficial, la suma de la Prestación Alimentar se define según la composición de cada grupo familiar. El beneficio se acredita automáticamente en la misma fecha en que se cobra la prestación principal, sin que los titulares deban realizar ningún trámite.
Los montos de agosto son los siguientes:
Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $72.250
Familias con un hijo: $72.250
Familias con dos hijos: $113.299
Familias con tres o más hijos: $149.425
Cabe recordar que la Prestación Alimentar se liquida junto con las siguientes prestaciones que paga la ANSES:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Documentos terminados en 0: 10 de agosto
Documentos terminados en 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2: 12 de agosto
Documentos terminados en 3: 13 de agosto
Documentos terminados en 4: 14 de agosto
Documentos terminados en 5: 18 de agosto
Documentos terminados en 6: 19 de agosto
Documentos terminados en 7: 20 de agosto
Documentos terminados en 8: 21 de agosto
Documentos terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 10 de agosto
Documentos terminados en 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2: 12 de agosto
Documentos terminados en 3: 13 de agosto
Documentos terminados en 4: 14 de agosto
Documentos terminados en 5: 18 de agosto
Documentos terminados en 6: 19 de agosto
Documentos terminados en 7: 20 de agosto
Documentos terminados en 8: 21 de agosto
Documentos terminados en 9: 24 de agosto
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 10 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Si querés consultar elcalendario de pagos completo para agosto, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial.