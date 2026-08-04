Sector por sector: así quedaron los salarios tras los aumentos de agosto 2026

En agosto de 2026 , distintos sectores de trabajadores en relación de dependencia recibirán aumentos de salarios que oscilan entre el 1,8% y el 3% , según los acuerdos paritarios alcanzados por cada actividad. Si bien las actualizaciones representan un alivio para los ingresos, en la mayoría de los casos continúan sin compensar plenamente la presión que ejercen los precios sobre los gastos cotidianos.

A continuación, un repaso por los principales gremios que tendrán mejoras salariales durante este mes.

El sector privado de la sanidad es uno de los que actualizará sus salarios tras el acuerdo paritario entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresariales.

Los incrementos oscilan entre el 1,8% y el 3%.

El convenio establece un incremento del 2% sobre los salarios básicos , que se suma al aumento del 3,7% otorgado en junio , además del pago de una suma fija no remunerativa de $90.000 .

En tanto, los farmacéuticos alcanzaron un nuevo acuerdo mediante el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB). El salario básico para agosto quedó fijado en $3.915.000, al que se agregan los adicionales por Competencia, Gestión y Permanencia, previstos en los convenios colectivos y que representan alrededor de un 30% adicional sobre el básico.

El incremento alcanza exclusivamente a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22.

Por su parte, los trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) percibirán escalas diferenciadas según la categoría:

Cadetes: salario básico de $1.381.087,99 , más dos sumas no remunerativas de $87.350,43 y $14.558,40.

, más dos sumas no remunerativas de $87.350,43 y $14.558,40. Farmacéuticos: salario básico de $2.095.145,60, al que se suman dos pagos no remunerativos de $132.512,82 y $22.085,47.

Comercio y bancarios: cómo quedaron los salarios

Los empleados de comercio cobrarán en agosto un incremento del 1,9%, que incluye además una suma no remunerativa de $25.000. Con este ajuste, un cajero o vendedor percibirá $1.322.132, considerando el salario básico, la suma no remunerativa y el bono acordado.

Cada actividad aplicó el incremento acordado en paritarias.

En el caso de los bancarios, la Asociación Bancaria acordó un aumento del 1,9%, que se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales.

Como ocurre habitualmente, los incrementos del sector continúan alineados con la inflación. De esta manera, el salario básico inicial pasó a $2.412.128,22, al que se suman $69.727,10 por participación en las ganancias (ROE). Así, el ingreso mínimo de la actividad asciende a $2.481.855,32.

Hoteleros y gastronómicos

Los trabajadores gastronómicos comprendidos en la paritaria entre UTHGRA y FEHGRA cobrarán en agosto con los mismos salarios básicos vigentes en junio. Además, percibirán una suma no remunerativa mensual, cuyo monto varía según la categoría y parte desde los $30.000.

El acuerdo también contempla la absorción de las sumas otorgadas a cuenta de futuros aumentos, una contribución solidaria del 2% para trabajadores no afiliados al gremio y una contribución empresaria extraordinaria de $50.000 por trabajador, que será abonada en dos cuotas.

Un conductor de primera categoría cobrará $1.075.910,44. Foto: Yemel Fil

Cuánto cobrarán camioneros en agosto de 2026

En cuanto a Camioneros, el acuerdo firmado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las entidades empresarias dejó las siguientes escalas salariales para agosto, según informó Iprofesional:

Conductor de Primera Categoría: $1.075.910,44.

Conductor de Segunda Categoría: $1.056.737,31.

Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante): $1.037.544,76.

Peón de carga y descarga: $982.641,94.

Chofer de camión blindado: $1.156.740,23.

Estos valores corresponden a los salarios básicos y pueden complementarse con adicionales, viáticos u otros conceptos previstos en el convenio colectivo.

Salario en agosto de 2026 de trabajadores rurales y vitivinícolas

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó un nuevo incremento para los trabajadores rurales permanentes. Tras ocho reuniones en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el gremio y las entidades de la Mesa de Enlace consensuaron una suba cercana al 14%, distribuida en cuatro tramos entre julio y octubre.

Con la nueva escala, el salario básico de un peón general pasó de $1.000.908,17 a $1.183.074,33 en agosto.

Por su parte, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) cerró un acuerdo que contempla un incremento bimestral del 4,5% para el sector bodegas durante los períodos marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto. En el caso del sector viñas, el aumento acordado fue del 3,5% bimestral para esos mismos períodos.

Minería y construcción, entre los sectores con aumentos en agosto de 2026.

Minería y construcción

En minería, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) acordó para el Convenio Colectivo 38/89 los siguientes incrementos:

Julio: 3% acumulativo sobre los salarios vigentes.

Agosto: 2,5% acumulativo respecto de julio.

Septiembre: 2% acumulativo respecto de agosto.

Además, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) mantiene vigente el acuerdo salarial del 16,86% para el personal de los yacimientos Veladero y Gualcamayo, del cual resta liquidar:

5% desde el 1 de agosto , más una suma fija de $90.000 .

, más una suma fija de . 5% desde el 1 de octubre, más una suma fija de $80.000.

Finalmente, los trabajadores de la construcción percibirán un nuevo tramo del acuerdo firmado entre la UOCRA y las cámaras empresarias. Según informó Ámbito Financiero, en agosto se aplica un incremento del 2% sobre los salarios básicos, mientras que el último ajuste previsto en la negociación, del 1,9%, comenzará a regir en septiembre sobre las escalas vigentes al cierre de agosto.