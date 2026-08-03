Exportaciones argentinas: estancamiento, baja apertura comercial y escaso valor agregado

En un mundo hiperconectado donde el volumen del intercambio de bienes alcanzó cifras sin precedentes , la República Argentina parece haber transitado por el carril más lento. Si en los dorados años sesenta el país aportaba el 1 por ciento de las exportaciones globales , hoy esa porción se ha encogido al 0,3 por ciento . El dato desnuda una pérdida de fuerza estructural frente al resto de las economías latinoamericanas que, con la sola excepción de Venezuela, lograron sostener o ampliar su peso en el mercado mundial durante el mismo período.

El último trabajo de FundAr advierte que hoy la Argentina ostenta el incómodo título de ser una de las naciones con menor apertura comercial del planeta , un rasgo defensivo que en la región comparte con Brasil. Las razones de este repliegue deben buscarse en una historia reciente dominada por la inestabilidad . Aunque la fuerte devaluación de 2002 generó un shock de competitividad que oxigenó temporalmente el frente externo, el envión se agotó rápido.

Desde el año 2007, las cantidades físicas exportadas por el país se encuentran virtualmente estancadas . El alza en los precios internacionales de las materias primas logró maquillar este parate hasta 2011, pero cuando el escenario global cambió, el letargo quedó al descubierto. Detrás de este freno crónico asoman los problemas de siempre: una volatilidad cambiaria endémica , la constante apreciación del peso y la vigencia de estrictos controles de cambio que desalentaron la inversión extranjera y castigaron la producción con potencial exportador.

FundAr detalla que cuando los buques zarpan de las terminales portuarias nacionales, sus bodegas revelan una matriz productiva que aún no ha logrado dar el salto hacia el valor agregado complejo . Históricamente arraigada en sus ventajas naturales, la oferta de bienes locales está dominada por los productos agropecuarios, que acaparan el 64 por ciento de las ventas externas . Si a esto se le suma otro 15 por ciento de artículos basados en distintos recursos naturales, queda apenas un 21 por ciento para las manufacturas industriales no alimentarias .

Tres cuartas partes de lo que la Argentina le vende al mundo son bienes no diferenciados. Se trata de materias primas estandarizadas, altamente sustituibles y cuyos precios se dictan, sin intervención local posible, en las pizarras internacionales.

La factura de las importaciones devuelve la imagen opuesta y expone el déficit industrial del país. Ocho de cada diez dólares que se gastan en compras externas se destinan a productos manufacturados, con los equipos de transporte, las maquinarias y los químicos a la cabeza. Que el 66,6 por ciento de las importaciones esté compuesto por bienes diferenciados evidencia la histórica dificultad argentina para construir un tejido fabril robusto, comparable al de las economías desarrolladas.

Asia ocupa el lugar que dejó Europa

El trabajo de FundAr advierte que la parálisis en los volúmenes no impidió que el mapa geográfico de los negocios mutara de forma profunda. En los últimos sesenta años, Europa dejó de ser el faro comercial de la Argentina. Aquel continente que supo absorber el 66 por ciento de las ventas nacionales redujo su participación a un marginal 17 por ciento. El vacío fue ocupado con voracidad por Asia, traccionado por el apetito insaciable de China, India, Indonesia y Vietnam por los insumos agroindustriales locales.

Esta misma reconfiguración dictó el ritmo de las importaciones. Proveedores clásicos como Estados Unidos, Italia, Alemania y el Reino Unido cedieron un terreno invaluable frente al avance incesante de las fábricas chinas y el aprovisionamiento regional que garantiza Brasil.

El impulso exportador de los servicios

Lejos de la aduana tradicional y del movimiento portuario, el comercio de servicios se consolidó como el nicho más pujante y moderno de la economía. Aunque históricamente representaron cerca del 16 por ciento de la balanza exportadora frente a la supremacía de los bienes físicos, los servicios mostraron un vigor particular durante las últimas dos décadas.

Si bien el ingreso de dólares por turismo y viajes lideró el sector durante mucho tiempo, la revolución digital gestó un recambio decisivo de la mano de los servicios basados en el conocimiento. Las exportaciones de informática, telecomunicaciones y asesoría empresarial experimentaron un salto fenomenal, trepando desde un discreto 7 por ciento en 2006 a rozar el 20 por ciento en 2022. En esta nueva frontera inmaterial, el uso extendido del inglés y la proximidad horaria convirtieron a los Estados Unidos en el socio excluyente, capaz de absorber por sí solo el 30 por ciento del talento exportado por los profesionales argentinos.

La industria del conocimiento gana espacio en las exportaciones de nuestro país

El desafío de romper el encierro

FundAr detalla que el escenario actual exhibe los claroscuros de un sistema que demanda una revisión urgente. Con una capacidad probada para alimentar a potencias demográficas y un sector de servicios capaz de competir en las ligas mayores, la Argentina convive paradójicamente con un aparato exportador atrofiado en su volumen desde hace quince años. Romper el encierro de una economía a la defensiva y sumar densidad técnica a sus envíos será, ineludiblemente, la condición básica para recuperar el espacio perdido en un mundo que no espera.