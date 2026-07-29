29 de julio de 2026
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Agencia de Recaudación y Control Aduanero

ARCA eliminó un límite para los envíos internacionales: a quiénes beneficia

El organismo oficializó una nueva resolución que modifica el esquema vigente. Qué cambia para comercios que realizan operaciones con el exterior.

ARCA eliminó un límite para los envíos internacionales: a quiénes beneficia

ARCA eliminó un límite para los envíos internacionales: a quiénes beneficia

La principal modificación elimina el tope de valor FOB que regía para las exportaciones realizadas mediante el régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP) o courier. Según explicó el organismo, la medida apunta a simplificar el sistema, reducir costos administrativos y agilizar las operaciones.

La medida apunta a simplificar el sistema.

La medida apunta a simplificar el sistema.

Los cambios fueron oficializados a través de la Resolución General 5883/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Qué cambia para las exportaciones por courier

Hasta ahora, las exportaciones realizadas bajo este régimen tenían un límite de 3.000 dólares por envío y por remitente. Con la nueva normativa, esa restricción deja de existir para los envíos al exterior, aunque el tope se mantiene para las importaciones.

De esta manera, quienes exporten productos mediante courier ya no deberán ajustar sus operaciones a ese monto máximo.

La resolución también señala que el objetivo es simplificar el régimen, reducir las cargas burocráticas y brindar mayor transparencia a los usuarios, además de minimizar demoras y costos imprevistos.

Beneficio para pequeños comercios

Según explicó El Cronista, la eliminación del límite de valor FOB representa una mejora para los pequeños comercios y emprendedores que comercializan sus productos en mercados internacionales a través de plataformas digitales.

Vendedores tendrán mayor flexibilidad.

Vendedores tendrán mayor flexibilidad.

Al desaparecer el tope por envío, estos vendedores tendrán mayor flexibilidad para concretar operaciones sin la restricción que hasta ahora imponía el régimen courier.

Además de este cambio, ARCA introdujo otras modificaciones para los pequeños envíos de importación que se encuentran exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística.

Otros cambios que introdujo ARCA

Entre las novedades, el organismo eliminó la obligación de consignar la posición arancelaria de la mercadería importada dentro de ese régimen. En su lugar, deberá utilizarse un Código AFIP específico previsto para estos casos.

Según ARCA, las modificaciones buscan simplificar la operatoria.

Según ARCA, las modificaciones buscan simplificar la operatoria.

La resolución también dispone la creación de un micrositio que reunirá toda la información vinculada a los envíos internacionales y establece nuevos requisitos de documentación y registro para las empresas que prestan servicios postales bajo el régimen courier.

Según indicó ARCA, las modificaciones buscan simplificar la operatoria tanto para los usuarios como para las empresas que intervienen en el comercio exterior mediante este sistema.

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