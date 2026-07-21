21 de julio de 2026
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Monotributo: cuáles son los nuevos montos máximos de facturación y cuánto se pagará por mes

ARCA actualizó los topes de facturación y los valores del Monotributo. Cuánto pagará cada categoría y quiénes deben recategorizarse antes de agosto.

Monotributo: cuáles son los nuevos montos máximos de facturación y cuánto se pagará por mes

Monotributo: cuáles son los nuevos montos máximos de facturación y cuánto se pagará por mes

Por Sitio Andino Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos máximos de facturación y los valores de las categorías del Monotributo luego de que se conociera el dato de inflación de junio de 2026. En el primer semestre del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 16,8%.

Con los nuevos parámetros, los monotributistas deberán revisar su situación y verificar si corresponde realizar la recategorización. El trámite tiene una fecha límite y los nuevos valores comenzarán a aplicarse en el próximo vencimiento.

Los monotributistas deberán revisar su situación.

Los monotributistas deberán revisar su situación.

Cuáles son los nuevos montos máximos de facturación del Monotributo

Los nuevos topes de facturación anual para cada categoría del Monotributo son los siguientes:

  • Categoría A: $12.009.410,45
  • Categoría B: $17.595.182,74
  • Categoría C: $24.670.494,31
  • Categoría D: $30.628.651,43
  • Categoría E: $36.028.231,33
  • Categoría F: $45.151.659,41
  • Categoría G: $53.995.798,87
  • Categoría H: $81.924.660,37
  • Categoría I: $91.699.761,90
  • Categoría J: $105.012.519,20
  • Categoría K: $126.610.838,75

La actualización de los parámetros también modifica los importes mensuales del régimen. Para la categoría A, la cuota nacional asciende a $49.527,18. A ese importe pueden sumarse otros conceptos, como tributos provinciales o municipales, según la situación de cada contribuyente.

En Mendoza, por ejemplo, el monto final puede ser superior al de la cuota nacional del Monotributo cuando se incorporan obligaciones adicionales. Por eso, el importe total a pagar puede variar de un contribuyente a otro.

Cuándo comienzan a regir los nuevos valores del Monotributo

El pago mensual del Monotributo vence el día 20 de cada mes. Los nuevos importes comenzarán a regir con el vencimiento correspondiente al 20 de agosto.

El pago mensual del Monotributo vence el día 20 de cada mes.

El pago mensual del Monotributo vence el día 20 de cada mes.

Los monotributistas deben utilizar medios electrónicos para pagar sus obligaciones. Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Volante Electrónico de Pago (VEP).
  • Homebanking.
  • Cajero automático.
  • Tarjeta de crédito.
  • Débito automático en cuenta bancaria.
  • Mercado Pago.

Cómo realizar la recategorización del Monotributo

ARCA implementó una modalidad de recategorización simplificada, que puede realizarse a través del portal Monotributo o de la aplicación ARCA Móvil.

Al iniciar el trámite, el sistema muestra automáticamente la facturación anual registrada. Si el monto es correcto, el contribuyente puede confirmarlo y avanzar con la categoría correspondiente. En caso de que la información no coincida, puede modificar el importe de manera manual.

Quiénes pueden acceder a la recategorización simplificada

La opción está disponible para quienes cuentan únicamente con puntos de venta de facturación electrónica y tienen 12 meses completos dentro del Monotributo.

La fecha límite para completar la recategorización es el 5 de agosto.

La fecha límite para completar la recategorización es el 5 de agosto.

Hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse

La fecha límite para completar la recategorización es el 5 de agosto. Los nuevos importes mensuales comenzarán a aplicarse desde el vencimiento del 20 de agosto.

Quiénes no deben hacer la recategorización

Los monotributistas no deben realizar el trámite si, al revisar sus parámetros, deben permanecer en la misma categoría.

Tampoco están obligados a recategorizarse quienes iniciaron actividades y todavía no cumplieron seis meses calendario dentro del régimen.

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