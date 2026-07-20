YPF Luz busca cotizar en Wall Street para atraer inversores internacionales

YPF Energía Eléctrica , la generadora conocida en el mercado como YPF Luz , dio esta semana el paso que varios ejecutivos del sector venían anticipando desde hace meses: pidió formalmente cotizar en la Bolsa de Nueva York y, en simultáneo, en Bolsas y Mercados Argentinos .

Según informó la agencia Bloomberg , el prospecto preliminar, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos , no especifica todavía un rango de precios ni una fecha concreta para el debut, pero sí la arquitectura de la operación: acciones ordinarias Clase B negociables en Buenos Aires bajo la sigla YLUZ , y American Depositary Shares (cada una equivalente a diez acciones) listadas en Nueva York con el mismo símbolo.

El movimiento no es aislado. Semanas antes, otra generadora renovable, Genneia , había presentado ante la SEC su propia solicitud de IPO , la primera de una empresa argentina en Wall Street desde 2019. Que dos compañías del sector busquen fondearse afuera casi al mismo tiempo funciona como termómetro del apetito por el riesgo argentino , castigado durante años y hoy en recomposición. La oferta de YPF Luz contempla dos tramos que cerrarán de manera conjunta, uno internacional y otro ante la Comisión Nacional de Valores , coordinados por Goldman Sachs , BofA Securities y Citigroup .

Detrás de los números hay un dato que el propio prospecto señala como riesgo para los futuros accionistas minoritarios : una vez completada la oferta, YPF pasará a ser el único accionista controlante de la generadora. Hoy la petrolera (51% estatal) posee el 75,01% del capital ; el resto está en manos de BNR Power Investments , vehículo de GE Vernova y del fondo chino Silk Road Fund . Tras la colocación habrá dos clases de acciones: las A , reservadas a YPF y sin cotización pública, y las B , que saldrán a la calle. Mientras conserve al menos el 10% del capital , YPF retendrá poder de veto sobre fusiones, disolución o venta de activos sustanciales, y además es su cliente más relevante : le explicó el 20,5% de su facturación en 2025 .

La generadora más nueva del país

Puertas adentro del negocio, YPF Luz se presenta como la mayor generadora "pura" de la Argentina, la primera entre las compañías dedicadas exclusivamente a esa actividad. Opera 17 activos con una capacidad instalada de 3.764 MW (el 8,2% de toda la potencia conectada al sistema eléctrico nacional), repartidos entre diez centrales térmicas, cinco parques eólicos y dos plantas solares en ocho provincias. El 73% es térmico; el resto, renovable, segmento en el que ocupa el segundo lugar del ranking sectorial. A eso se suma un proyecto de baterías de 90 MW, comprometido con Edesur, que elevará la capacidad total a 3.854 MW. La flota tiene un promedio de trece años, la más joven entre las tres generadoras más grandes del país, tras crecer a un ritmo compuesto del 16% anual entre 2016 y 2026.

Parque Solar El Quemado en Las Heras, el primer gran desarrollo de YPF Luz

Contratos en dólares y clientes de peso

Buena parte del atractivo de la compañía para los inversores está en la composición de sus ingresos. El 76% de la facturación de 2025 provino de contratos de largo plazo en dólares, con un plazo remanente promedio de seis años, y cerca de la mitad corresponde a acuerdos con más de cien grandes clientes industriales, entre ellos Ford Argentina, Toyota, Coca-Cola FEMSA y Nestlé. La compañía fue pionera en ese segmento (firmó el primer contrato privado de abastecimiento eléctrico del país en 2018) y hoy controla cerca del 21% de ese mercado.

En materia financiera, el balance 2025 arrojó una facturación de US$640,8 millones, una ganancia neta de US$7,4 millones y un EBITDA ajustado de US$427,5 millones, con un margen del 66,7 por ciento. El primer trimestre de 2026 mostró un salto de ingresos del 45,8% interanual, aunque el margen operativo cedió (del 69,6% al 57,9%) por la internalización de los costos de combustible tras la Resolución 400/2025. Al cierre de marzo, la empresa contaba con US$237 millones en caja, apalancamiento neto de 1,6 veces y 504 empleados.

Con la mira en las privatizaciones

El prospecto detalla una cartera de 5,3 GW en proyectos en distintas etapas de desarrollo, de los cuales 520 MW ya están listos para construirse y otros 696 MW en condiciones de salir a licitación. La compañía también reconoce que monitorea posibles adquisiciones, entre ellas las privatizaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei, y sostiene que la reforma energética planteada por el Gobierno abrirá nuevas oportunidades de negocio, de la mano de la mayor demanda que generan las industrias del petróleo y gas, la minería y la infraestructura digital.

Los riesgos del mercado argentino

El documento también advierte sobre los riesgos de operar en un mercado expuesto a los vaivenes macroeconómicos: la dependencia de la economía argentina y la posibilidad de cambios regulatorios y, sobre todo, la exposición a dos clientes que concentran buena parte de sus ingresos, CAMMESA y la propia YPF. Sin embargo, con esos condicionamientos sobre la mesa, la compañía decidió que este es el momento de probar suerte en los mercados internacionales.