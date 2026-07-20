20 de julio de 2026
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Sitio Andino
Día del Amigo

Cómo celebrar el Día del Amigo según los bolsillos: ¿salir a comer o quedarse en casa?

El calendario regala un fin de semana cargado de emociones y encuentros. Entre la euforia futbolera y el Día del Amigo, estas son los precios para celebrar.

Cómo celebrar el Día del Amigo según los bolsillos: ¿salir a comer o quedarse en casa?

Cómo celebrar el Día del Amigo según los bolsillos: ¿salir a comer o quedarse en casa?

Imagen generada con IA
 Por Soledad Maturano

Este 20 de julio se celebra el Día del Amigo y, aunque este año cae lunes, los argentinos nos caracterizamos por encontrar un momento para reunirnos con aquellas personas que ocupan un lugar importante en nuestras vidas. Ya sea en una casa o en un restaurante, la tradición se impone incluso en un inicio de semana.

En este contexto, Sitio Andino realizó un relevamiento para conocer cuánto cuesta festejar el Día del Amigo en Mendoza, ya sea con un asado, una picada o una salida a comer.

El asado es un clásico entre amigos en nuestro país.

El asado es un clásico entre amigos en nuestro país.

Asado, el rey de las reuniones

El asado es un clásico entre amigos en nuestro país y el costo final de hacer uno depende del tipo de carne que se elija.

En una importante cadena de supermercados ubicada frente al Parque Central, estos son algunos de los precios relevados:

  • Tapa de asado especial: $13.299 por kilo.
  • Asado carnicero: $12.499 por kilo.
  • Vacío del centro: $17.499 por kilo.
  • Vacío de cerdo: $8.400 por kilo.
  • Asado de cerdo: $8.600 por kilo.
  • Matambre: $14.799 por kilo.
  • Chinchulín: $4.999 por kilo.
  • Chorizo de cerdo: $9.800 por kilo.
  • Morcilla: $7.600 por kilo.

Estos valores funcionan a modo de referencia, pero hay numerosas carnicerías en nuestra provincia donde se pueden encontrar precios más competitivos. En este sentido, Granja Benedetti además de ofrecer variedad de cortes de carne, promociona combos de bebidas por el Día del Amigo. Algunos de los publicados en su sitio web son:

  • Fernet Branca 750 cc + Coca-Cola 2,25 litros: $19.900.
  • Campari + Citric: $14.900.
  • Aperol + gaseosa Partridge: $16.990.
  • Gancia + Sprite 2,25 litros: $12.490.
  • Cerveza Quilmes 710 ml: $2.490.
  • Cerveza Stella Artois 710 ml: $3.490.
El precio de un combo de Fernet Branca 750 cc + Coca-Cola 2,25 litros es de $19.900.

El precio de un combo de Fernet Branca 750 cc + Coca-Cola 2,25 litros es de $19.900.

Cuánto cuesta una picada en Mendoza

Las picadas son prácticas, ricas y resuelven una juntada sin cocinar. En distintas fiambrerías mendocinas pueden encontrarse propuestas para cinco o seis personas desde los $20.000, una de las alternativas más económicas para compartir.

En Proal, en tanto, las opciones son más amplias. Una picada para dos personas cuesta $41.500 e incluye sándwiches triples de jamón y queso, bocaditos salados, pinchos de fiambres, una lata de cerveza y una botella de vino de 375 centímetros cúbicos.

También ofrece otras alternativas:

  • 12 sándwiches triples (hasta cuatro sabores): $14.500.
  • 12 bocados especiales surtidos: $9.900.
  • 12 bocados clásicos de jamón y queso: $9.900.
  • Picada Mundial, con triples, brioches de pollo, fiambres y mini caseritos: $38.000.

Y salir a comer, ¿cuánto cuesta?

La gastronomía mendocina también ofrece alternativas y hay diferentes precios aunque, claro, son superiores a los de planificar una comida en casa.

Las picadas son prácticas, ricas y resuelven una juntada sin cocinar.

Las picadas son prácticas, ricas y resuelven una juntada sin cocinar.

En Che Picada, una parrillada con guarnición para compartir entre dos personas, pensada para que coman hasta tres, junto con una picada de regalo, tiene un valor de $73.000.

En Asado Bodegón, otra de las opciones especializadas en parrilla, una parrillada para dos personas cuesta $39.500.

Por su parte, Torito, ubicado sobre Juan B. Justo, ofrece un menú con distintas alternativas, tanto de carne como vegetarianas:

  • Sándwich de vacío: $25.990.
  • Choripán: $18.000.
  • Doble cheeseburger: $15.290.
  • Sándwich de provoleta vegetariana: $16.190.
  • Hamburguesa vegana: $17.990.

El restaurante también cuenta con milanesas, distintos cortes de carne, parrilladas de verduras y opciones sin TACC.

Más allá del lugar elegido, el Día del Amigo es una una excusa para compartir con quienes nos acompañan en infinidades de momentos. Este año, además, la celebración llega con el momento de felicidad que vive nuestro país tras derrotar a Inglaterra y llegar a la final del Mundial 2026.

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