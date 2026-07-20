Día del Amigo en Argentina: la historia que dio origen a la celebración del 20 de julio Foto: web

Cada 20 de julio , la Argentina se detiene para celebrar el Día del Amigo . La fecha nació a partir de la emoción que despertó la llegada del hombre a la Luna en 1969 y de la convicción de un argentino que creyó que ese acontecimiento histórico podía convertirse en un símbolo universal de unión .

La fecha es una creación argentina y su impulsor fue Enrique Ernesto Febbraro , odontólogo, psicólogo, escritor, profesor y músico, entre muchas otras actividades. Su trayectoria lo llevó incluso a ser candidato al Premio Nobel de la Paz en dos oportunidades. Nacido en la ciudad de Buenos Aires , vivió durante años en Lomas de Zamora , donde tenía su consultorio.

Como millones de personas en todo el mundo, el 20 de julio de 1969 Febbraro permaneció frente al televisor siguiendo las imágenes, todavía en blanco y negro , de la misión Apolo 11 y del histórico momento en que los astronautas caminaron sobre la superficie lunar. Fue entonces cuando surgió la idea de impulsar el Día del Amigo, convencido de que la amistad representaba una de las mayores virtudes humanas por su carácter desinteresado .

Febbraro decidió difundir su propuesta enviando cerca de mil cartas a destinatarios de distintos países . En ellas explicaba que había vivido el alunizaje como " u n gesto de amistad de la humanidad hacia el universo " y sostenía que una sociedad construida sobre la amistad podía convertirse en una nación más fuerte y solidaria. La iniciativa tuvo una gran repercusión con alrededor de 700 personas que respondieron a su mensaje y respaldaron la propuesta.

Impulsado por ese apoyo, redobló sus esfuerzos para lograr el reconocimiento oficial de la fecha. Se reunió con organismos estatales, dirigentes políticos, representantes de la Iglesia y referentes de distintas instituciones, además de sumar a numerosos amigos a su iniciativa.

Día del Amigo en Argentina: la fecha que reúne a todos los argentinos hoy. Foto: The Atlantic

En 1972 registró la idea en la Dirección Nacional del Derecho de Autor y posteriormente cedió esos derechos al Rotary Club, institución de la que formaba parte. También fue declarado vecino ilustre de Lomas de Zamora, municipio que obtuvo el reconocimiento oficial como Capital Provincial de la Amistad.

El respaldo institucional llegó en 1979 con el Decreto 235 del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que promovió oficialmente la celebración del Día del Amigo cada 20 de julio. Desde entonces, la fecha se consolidó como una de las efemérides más queridas por los argentinos, que año tras año se reúnen para celebrar uno de los vínculos más importantes de la vida.