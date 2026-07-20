20 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Clases

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en una localidad de Mendoza

La decisión de la DGE responde a las intensas nevadas que precipitan en la zona. ¿Qué ocurre con la actividad en el resto de la provincia?

Sin clases en una localidad de Mendoza en los turnos noche y vespertino.

Sin clases en una localidad de Mendoza en los turnos noche y vespertino.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas, y en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Uspallata (Las Heras) este lunes 20 de julio.

"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza", señalaron desde la cartera que conduce Tadeo García Zalazar.

En cuanto a los establecimientos del resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con normalidad.

Por intensas nevadas, suspendieron las clases en Uspallata este lunes 20 de julio.

Por intensas nevadas, suspendieron las clases en Uspallata este lunes 20 de julio.

Pronóstico: por qué suspendieron las clases en Uspallata este lunes 20 de julio

Según los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y de Defensa Civil, las precipitaciones níveas en Uspallata continuarán a lo largo de la jornada.

Si bien alrededor de las 17, en la villa cabecera el cielo se presentaba seminublado, las probabilidades de que vuelvan las nevadas eran altas.

La Ruta Nacional 7, por el momento, se mantiene transitable hasta esa zona.

En tanto que en Alta Montaña, se prevé el aumento de las precipitaciones desde la madrugada, manteniéndose las condiciones de mal tiempo con nevadas importantes durante toda la jornada.

Temas
Seguí leyendo

Atención: continúa la suspensión de clases por nevadas en varias zonas de Mendoza

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Día del Amigo: se conocen desde la secundaria y, a los 60 años, siguen reuniéndose como el primer día

Malargüe amaneció con nieve y el temporal mantiene en alerta a toda la cordillera

Malargüe volverá a ser capital del arte con el Tercer Encuentro Nacional de Escultores

La AFA dijo que no todos los jugadores volverán al país: qué hará Messi y el resto de la Selección

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de julio

La emotiva historia del argentino que convirtió la llegada a la Luna en el Día del Amigo

Lee además
Mendoza vuelve a clases: cómo será la agenda de la DGE para la segunda mitad del año. video

Vuelta a clases en Mendoza: así será el segundo semestre
Obras en los principales Accesos al área metropolitana generan complicaciones en el tránsito.

Vuelven las clases y hay que armarse de paciencia: advierten por largas demoras en los accesos Este y Sur
LO QUE SE LEE AHORA
Atención: se suspenden por lluvias y nevadas las clases en estas zonas de Mendoza.

Atención: continúa la suspensión de clases por nevadas en varias zonas de Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 20 julio en Mendoza.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Atención: se suspenden por lluvias y nevadas las clases en estas zonas de Mendoza.

Atención: continúa la suspensión de clases por nevadas en varias zonas de Mendoza