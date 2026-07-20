Suspenden las clases en turno noche y vespertino en una localidad de Mendoza

Sin clases en una localidad de Mendoza en los turnos noche y vespertino.

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas , y en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Uspallata (Las Heras) este lunes 20 de julio.

" La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza ", señalaron desde la cartera que conduce Tadeo García Zalazar.

En cuanto a los establecimientos del resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con normalidad .

Según los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y de Defensa Civil, las precipitaciones níveas en Uspallata continuarán a lo largo de la jornada .

Por intensas nevadas, suspendieron las clases en Uspallata este lunes 20 de julio.

Si bien alrededor de las 17, en la villa cabecera el cielo se presentaba seminublado, las probabilidades de que vuelvan las nevadas eran altas.

La Ruta Nacional 7, por el momento, se mantiene transitable hasta esa zona.

En tanto que en Alta Montaña, se prevé el aumento de las precipitaciones desde la madrugada, manteniéndose las condiciones de mal tiempo con nevadas importantes durante toda la jornada.