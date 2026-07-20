Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de julio.

Durante la mañana y tarde de este lunes 20 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Apiolazza, Vargas, El Clavel y Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 9.30 a 13.30 h.

– En Ruta Nacional N°40, entre calle Libertad y Prolongación de calle Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles El Álamo, Guidone, Calle B y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle La Vencedora (o La Estancia), camino al dique Las Tunas, entre Finca La Niña Alba y Estancia Silva. Afecta al Departamento General de Irrigación; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 20 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/QirfiDSdCj

– Entre calles La Luz, Mosso, Los Volcanes y calle N°6. Afecta Frutícola La Cúspide S.A.; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

– En Ruta Provincial N°15, en Bodega Tapiz y zonas aledañas; Agrelo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Los Cóndores entre Ruta Provincial N°89 y Ruta Nacional N°7 y áreas adyacentes; Potrerillos. De 10.00 a 12.00 h.

– Entre calles Milagros, Roque Sáenz Peña, San Miguel y Miralles y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles, Paso de los Patos, Lamadrid, Adolfo Calle y Zapiola y zonas aledañas; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas