La paz toma forma en Malargüe con una nueva edición del Encuentro Nacional de Escultores

El tercer Encuentro Nacional de Escultores volverá a realizarse en Malargüe durante 2026 con una propuesta que combinará arte, participación ciudadana y el mensaje de la paz . La iniciativa reunirá a escultores de distintos puntos del país y se integrará al movimiento comunitario "La paz nos une" , que busca fortalecer la convivencia mediante acciones cotidianas.

El artista local Christian Pietkiewicz confirmó a SITIO ANDINO que este año se reeditará el Encuentro Nacional de Escultores en Malargüe , una propuesta que alcanzará su tercera edición y que contará con la participación de numerosas organizaciones e instituciones locales comprometidas con la iniciativa.

El proyecto tiene como objetivo promover una cultura de paz a través de gestos cotidianos, pensamientos positivos, palabras de respeto y el compromiso compartido de vecinos, entidades educativas, culturales, sociales y comunitarias para construir una sociedad más unida, solidaria y participativa.

Malargüe volverá a ser capital del arte

Christian Pietkiewicz explicó que el encuentro se desarrollará durante unas diez jornadas en la Plaza General San Martín, en los días previos al 21 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Paz. En ese espacio trabajarán seis escultores provenientes de distintos departamentos de Mendoza y de otras provincias argentinas.

Las obras serán realizadas utilizando piedra, madera y metal, materiales que permitirán enriquecer el patrimonio artístico de Malargüe. Además de las seis esculturas previstas, esta edición tendrá un atractivo especial con la creación del Monumento de la Escuela de Nivel Medio Doctor James Cronin, institución que durante 2026 celebra sus 25 años.

El diseño del monumento surgirá de un concurso de bocetos y estará vinculado a la campaña "Mil latas por la Paz", iniciativa que impulsa la recolección de aluminio para fundir el material con el que será elaborada la obra definitiva.

En paralelo, se reciben donaciones de cerámicos destinados a la construcción del paseo escultórico proyectado en el predio de la Terminal de Ómnibus de Malargüe. Allí ya se exhiben varias de las obras realizadas durante las ediciones anteriores del Encuentro Nacional de Escultores, conformando un espacio artístico que continúa creciendo y que busca consolidarse como un nuevo atractivo cultural.