La experiencia única que ofrece Las Leñas para principiantes y expertos

La temporada invernal ya está en marcha en Las Leñas , favorecida por las intensas nevadas en los últimos días y los nuevos pronósticos que anticipan más precipitaciones durante esta semana e incluso en agosto. En ese escenario, la Escuela de Esquí se posiciona como uno de los principales atractivos para quienes buscan aprender o perfeccionar su técnica en la montaña.

Con un manto blanco que alcanza los 70 centímetros de nieve acumulada en la base y la reciente habilitación de las pistas Venus, Eros 1 y Eros 2, el Valle de Las Leñas comenzó a recibir a cientos de visitantes que disfrutan de las primeras jornadas de la temporada. Mientras se aguarda la apertura de nuevos sectores esquiables , el movimiento turístico en el centro enclavado en Malargüe , crece de la mano de una variada oferta de actividades recreativas y deportivas.

En ese escenario, la Escuela de Esquí y Snowboard se convierte en uno de los principales atractivos, ofreciendo una amplia variedad de programas destinados tanto a quienes buscan dar sus primeros pasos sobre la nieve como a esquiadores y snowboardistas que desean perfeccionar su técnica.

La propuesta está diseñada para niños, jóvenes y adultos, con instructores especializados que adaptan la enseñanza al nivel y objetivos de cada alumno . El objetivo es brindar una experiencia que combine aprendizaje, seguridad y diversión en un entorno natural privilegiado.

Uno de los servicios más destacados es la oferta destinada a los más pequeños. La escuela cuenta con programas específicos coordinados por maestras jardineras e instructores especializados, adaptados a cada franja etaria para que los niños disfruten de la nieve mientras aprenden de forma segura.

Clases de esquí para todas las edades

Además, el complejo ofrece el servicio Baby Leñas, pensado para bebés de entre 60 días y 18 meses. Funciona en el edificio Mini Leñas de 9.45 a 13 y de 14 a 17, con cupos limitados, permitiendo que los padres puedan disfrutar de una jornada de esquí o snowboard con tranquilidad. El valor del servicio es de $445.000 por tres días completos y $825.000 por seis días.

Para las familias también existe una promoción especial denominada Plan Familiar, destinada a quienes contraten seis días de clases grupales. Los grupos familiares de cuatro o cinco integrantes reciben una clase bonificada, mientras que las familias de seis o más personas obtienen dos clases sin cargo. El beneficio puede gestionarse tanto a través del call center como de manera presencial, acreditando el vínculo familiar.

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Más opciones de la escuela de esquí de Las Leñas

Las clases grupales para adultos, dirigidas a mayores de 18 años, reúnen un mínimo de tres alumnos por instructor. Durante la primera jornada se realiza una evaluación para conformar grupos de nivel homogéneo entre principiantes, intermedios y avanzados. Las clases se desarrollan diariamente de 14 a 17 horas, con punto de encuentro bajo la terraza del Hotel Escorpio, y aprovechan una pista para principiantes de 1.000 metros, considerada una de las mejores para el aprendizaje. Las tarifas parten desde $585.000 por tres días, aunque los valores pueden modificarse durante la temporada.

Por su parte, las clases particulares continúan siendo una de las modalidades más elegidas por quienes buscan una enseñanza personalizada y un progreso más rápido. Esta opción permite adaptar cada jornada a las necesidades del alumno con el acompañamiento permanente de instructores especializados.

A ello se suma el exclusivo programa Top Class, que ofrece clases en pistas junto a profesionales de nivel internacional, seleccionados por su experiencia y trayectoria. El punto de encuentro se ubica frente a la Escuela, junto al mapa de pistas. Las tarifas comienzan en $590.000 por medio día y alcanzan los $1.225.000 por una jornada completa, para grupos de hasta cuatro participantes.

Con abundante nieve, nuevas pistas habilitadas y una oferta que contempla todas las edades y niveles de aprendizaje, la Escuela de Esquí y Snowboard de Las Leñas vuelve a posicionarse como una de las propuestas más completas de la temporada invernal en Mendoza.