18 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Productores de San Rafael y Biodiversidad evalúan el impacto de catas y loros

La Provincia analiza la situación de las zonas productivas de San Rafael y busca implementar medidas basadas en estudios técnicos para evitar consecuencias negativas en el ambiente.

Loros y catas sobre los cultivos de productores en San Rafael.

Loros y catas sobre los cultivos de productores en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Audet, se reunió con productores de San Rafael para evaluar en profundidad el impacto que genera la presencia de catas y loros en las zonas productivas del departamento.

Durante el encuentro, las autoridades y los trabajadores del sector analizaron los daños que estas aves pueden ocasionar en los cultivos y la necesidad de establecer medidas que permitan contener y minimizar las pérdidas en la producción.

Analizan las variables antes de avanzar con medidas

Desde el área de Biodiversidad explicaron que la problemática debe ser abordada desde diferentes aspectos antes de definir un plan de acción. El objetivo es conocer con precisión la cantidad de ejemplares, su comportamiento, las especies involucradas y las características de las áreas productivas afectadas.

Una situación similar se registra en la zona Este de Mendoza, donde también se estudia el impacto de estas poblaciones sobre la actividad agrícola. Las experiencias obtenidas en esa región podrían ser tenidas en cuenta para diseñar estrategias destinadas a San Rafael.

Buscan proteger la producción sin afectar el ambiente

Las autoridades remarcaron que no se pueden implementar medidas sin contar previamente con los estudios y conocimientos técnicos necesarios. Una intervención realizada sin una evaluación adecuada podría provocar consecuencias negativas sobre el ecosistema y alterar el equilibrio ambiental de la región.

Por este motivo, el Gobierno provincial y los productores continuarán trabajando para definir un plan que permita proteger los cultivos, reducir los daños y preservar la biodiversidad de San Rafael.

El daño sobre el cultivo que estas aves pueden ocasionar, se trató con los productores de San Rafael

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