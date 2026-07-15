15 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael invita a alentar a la Selección Argentina en la pantalla gigante del Parque Yrigoyen

La pantalla gigante del Parque Yrigoyen volverá a reunir a los hinchas de San Rafael para vivir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

Pantalla gigante en San Rafael.

Pantalla gigante en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael convocó a la comunidad a seguir este miércoles desde las 15.00 horas la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra en la pantalla gigante instalada en el Parque Yrigoyen.

La propuesta, que se convirtió en una verdadera cábala para cientos de sanrafaelinos durante la Copa del Mundo, volverá a reunir a familias, jóvenes y grupos de amigos para vivir el encuentro de la Selección Argentina en un clima de celebración y apoyo al equipo nacional.

Un punto de encuentro para vivir la pasión albiceleste

Como ocurrió en los partidos anteriores del Mundial, el encuentro se desarrollará en el Parque de los Jóvenes, donde se espera una importante concurrencia de vecinos con banderas, camisetas, gorros y bufandas para acompañar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Desde el municipio destacaron que el espacio se consolidó como uno de los principales puntos de reunión de la comunidad para seguir la participación de la Selección durante el certamen.

Piden cuidar el espacio público

Las autoridades recordaron a quienes asistan la importancia de mantener limpio el predio y retirar los residuos al finalizar la actividad, con el objetivo de preservar el espacio público para todos los vecinos.

"Una vez más los esperamos a todos para acompañar y alentar a la Selección, en un lugar que se consolidó como punto de encuentro para toda la comunidad", expresó el coordinador de Juventud, Julen Rabino.

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