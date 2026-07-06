6 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Cuánto cuesta alquilar una cabaña en las vacaciones de invierno 2026 en destinos turísticos como Potrerillos, Valle de Uco, Malargüe o San Rafael. Los detalles.

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Foto: web
Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Foto: web
 Por Soledad Maturano

Comenzaron las vacaciones de invierno y Mendoza se prepara para recibir turistas con la nieve y la enoturismo como principales atractivos. Estas semanas de descanso representan una oportunidad para familias argentinas y también, por qué no, mendocinas para hacer una escapada a destinos de la provincia.

En este sentido, el alojamiento es uno de los gastos más importantes al momento de planificar una escapada. Sitio Andino realizó un relevamiento para una estadía de tres días y dos noches para dos adultos y un niño. Según la información recolectada, los precios de las cabañas varían según el destino y los servicios ofrecidos, con opciones desde $142.245 hasta $355.614.

Vacaciones de invierno en Mendoza.

Vacaciones de invierno en Mendoza.

Cuánto cuesta alquilar una cabaña en Potrerillos

Potrerillos es uno de los destinos más elegidos durante el invierno por su cercanía con la Ciudad de Mendoza y su entorno montañés.

Las cabañas relevadas ofrecen, en líneas generales, uno o dos dormitorios, cocina equipada, estacionamiento y espacios al aire libre. Algunas también cuentan con jardín, parrilla y vistas a la montaña.

Cabañas en Potrerillos.

Cabañas en Potrerillos.

Los precios relevados van desde $217.635. Otras alternativas cuestan $251.893, $277.082 y hasta $323.756 para una estadía de tres días y dos noches.

Los precios de las cabañas en el Valle de Uco

El Valle de Uco es otra de las alternativas elegidas para las vacaciones de invierno, con propuestas que combinan naturaleza, montaña y enoturismo.

En esta región se encuentran cabañas con cocina equipada, wifi, estacionamiento y espacios verdes. Algunas también incluyen terrazas con vistas a la cordillera.

En Tupungato, una de las opciones relevadas tiene un valor de $160.026. En San Carlos, el precio asciende a $311.162, mientras que en Tunuyán alcanza los $355.614, el valor más alto del relevamiento.

Cuánto cuesta hospedarse en San Rafael

San Rafael también es uno de los destinos más elegidos para una escapada durante el receso invernal.

Las cabañas consultadas cuentan con cocina equipada, parque, parrillas y wifi.

Cabañas en San Rafael.

Cabañas en San Rafael.

Los precios oscilan entre $142.245 y $257.820. En el medio aparecen opciones de $151.136 y $246.440.

Los valores de las cabañas en Malargüe

Malargüe es otra de las alternativas elegidas por su cercanía con los paisajes cordilleranos y las actividades vinculadas a la nieve.

Las opciones relevadas incluyen servicios como cocina equipada, wifi, estacionamiento y espacios verdes.

En este destino, los precios identificados son de $222.258, $253.375 y $352.650 para una estadía de tres días y dos noches.

Temas
Seguí leyendo

Tupungato invita a vivir unas vacaciones con magia, juegos y cultura

Vacaciones de invierno en San Carlos: propuestas gratuitas para grandes y chicos

Estos 3 destinos del sur mendocino te van a sorprender en vacaciones de invierno

Qué hacer en las vacaciones de invierno en Mendoza: agenda de actividades para chicos y familias

Así se prepara Mendoza para las vacaciones de invierno: reservas, nieve y precios para esquiar

Una exposición mágica llega al MMAMM para disfrutar en vacaciones de invierno

La diputada Cintia Gómez pidió eliminar un beneficio de los legisladores mendocinos

El destino mendocino que busca posicionarse fuerte para el receso invernal

Lee además
Mendoza comenzó las vacaciones de invierno y la DGE ya definió la fecha de fin de clases.

Arrancaron las vacaciones en Mendoza: ¿cuándo terminan las clases?
Las vacaciones de invierno representan una de las épocas con mayor movimiento en los cines de Mendoza.

Hay entradas desde $3.000 y descuentos 4x2: las mejores opciones para ir al cine en Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Julio llegó con descuentos: cuáles son las promos de Banco Nación en súper y combustible en Mendoza

Julio arrancó con descuentos: las promos de Banco Nación en súper y combustible

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1361 del domingo 5 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1361 del domingo 5 de julio

Mendoza comenzó las vacaciones de invierno y la DGE ya definió la fecha de fin de clases.

Arrancaron las vacaciones en Mendoza: ¿cuándo terminan las clases?

El boliche Wabi es uno de los boliches más concurridos en la provincia. 

Qué se sabe sobre la muerte de un joven en el boliche Wabi

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de julio: números ganadores del sorteo 3388

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de julio: números ganadores del sorteo 3388

Personal médico acudió al domicilio y trasladó a la víctima de urgencia al hospital Lagomaggiore

Quiso encender una pantalla de gas y sufrió quemaduras fatales