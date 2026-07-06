Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Comenzaron las vacaciones de invierno y Mendoza se prepara para recibir turistas con la nieve y la enoturismo como principales atractivos. Estas semanas de descanso representan una oportunidad para familias argentinas y también, por qué no, mendocinas para hacer una escapada a destinos de la provincia.

En este sentido, el alojamiento es uno de los gastos más importantes al momento de planificar una escapada. Sitio Andino realizó un relevamiento para una estadía de tres días y dos noches para dos adultos y un niño. Según la información recolectada, los precios de las cabañas varían según el destino y los servicios ofrecidos, con opciones desde $142.245 hasta $355.614 .

Potrerillos es uno de los destinos más elegidos durante el invierno por su cercanía con la Ciudad de Mendoza y su entorno montañés.

Las cabañas relevadas ofrecen, en líneas generales, uno o dos dormitorios, cocina equipada, estacionamiento y espacios al aire libre. Algunas también cuentan con jardín, parrilla y vistas a la montaña.

Cabañas en Potrerillos.

Los precios relevados van desde $217.635. Otras alternativas cuestan $251.893, $277.082 y hasta $323.756 para una estadía de tres días y dos noches.

Los precios de las cabañas en el Valle de Uco

El Valle de Uco es otra de las alternativas elegidas para las vacaciones de invierno, con propuestas que combinan naturaleza, montaña y enoturismo.

En esta región se encuentran cabañas con cocina equipada, wifi, estacionamiento y espacios verdes. Algunas también incluyen terrazas con vistas a la cordillera.

En Tupungato, una de las opciones relevadas tiene un valor de $160.026. En San Carlos, el precio asciende a $311.162, mientras que en Tunuyán alcanza los $355.614, el valor más alto del relevamiento.

Cuánto cuesta hospedarse en San Rafael

San Rafael también es uno de los destinos más elegidos para una escapada durante el receso invernal.

Las cabañas consultadas cuentan con cocina equipada, parque, parrillas y wifi.

Cabañas en San Rafael.

Los precios oscilan entre $142.245 y $257.820. En el medio aparecen opciones de $151.136 y $246.440.

Los valores de las cabañas en Malargüe

Malargüe es otra de las alternativas elegidas por su cercanía con los paisajes cordilleranos y las actividades vinculadas a la nieve.

Las opciones relevadas incluyen servicios como cocina equipada, wifi, estacionamiento y espacios verdes.

En este destino, los precios identificados son de $222.258, $253.375 y $352.650 para una estadía de tres días y dos noches.