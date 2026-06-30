30 de junio de 2026
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Uno de los monumentos más bellos de Mendoza es el paseo ideal para estas vacaciones de invierno 2026

Este monumento es uno de los grandes íconos de Mendoza y una parada obligada para quienes buscan un paseo diferente en vacaciones de invierno.

El monumento que se convirtió en uno de los paseos favoritos de Mendoza

El monumento que se convirtió en uno de los paseos favoritos de Mendoza

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos mendocinos y turistas aprovechan para recorrer los paisajes más emblemáticos de la provincia y disfrutar de una escapada diferente. En esta oportunidad, te invitamos a descubrir el imponente Monumento a la Virgen.

Conocé el Monumento a la Virgen, un símbolo de Guaymallén y de Mendoza

El Monumento a la Virgen es uno de los íconos más representativos de Guaymallén. Se encuentra en el Predio de la Virgen, ubicado en la intersección de los accesos Este y Sur, a pocos kilómentos del centro de Ciudad, lo que lo convierte en una parada frecuente tanto para turistas como para mendocinos.

Monumento a la Virgen
El Monumento a la Virgen de Guaymallén

El Monumento a la Virgen de Guaymallén

Inaugurado en 1983, el monumento consiste en una imponente escultura de color blanco que representa a la Virgen María. Con el paso de los años, se consolidó como un símbolo religioso, turístico y paisajístico del departamento, además de ser una de las imágenes más reconocibles para quienes ingresan al Gran Mendoza.

Cómo llegar al Monumento a la Virgen

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La obra se eleva sobre un pedestal dentro del Predio de la Virgen. A su alrededor se extiende un amplio espacio verde donde habitualmente se realizan actividades recreativas, deportivas y culturales, además de distintos eventos al aire libre, convirtiendo este lugar en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Monumento a la Virgen
Monumento a la Virgen: el clásico mendocino que no te podés perder

Monumento a la Virgen: el clásico mendocino que no te podés perder

Más allá de su valor religioso, el Monumento a la Virgen es uno de los sitios más fotografiados de Guaymallén. Su imponente presencia, sumada al entorno natural que lo rodea y a las vistas que ofrece, especialmente durante el amanecer y el atardecer, lo convierten en una visita ideal para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Si querés seguir descubriendo rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo, hacé clic acá y dejate sorprender.

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