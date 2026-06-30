Uno de los monumentos más bellos de Mendoza es el paseo ideal para estas vacaciones de invierno 2026

Con la llegada de lasvacaciones de invierno, muchos mendocinos y turistas aprovechan para recorrer los paisajes más emblemáticos de la provincia y disfrutar de una escapada diferente. En esta oportunidad, te invitamos a descubrir el imponente Monumento a la Virgen.
Conocé el Monumento a la Virgen, un símbolo de Guaymallén y de Mendoza
El Monumento a la Virgen es uno de los íconos más representativos de Guaymallén. Se encuentra en el Predio de la Virgen, ubicado en la intersección de los accesos Este y Sur, a pocos kilómentos del centro de Ciudad, lo que lo convierte en una parada frecuente tanto para turistas como para mendocinos.
Monumento a la Virgen
El Monumento a la Virgen de Guaymallén
Foto: Juan Strappazzon
Inaugurado en 1983, el monumento consiste en una imponente escultura de color blanco que representa a la Virgen María. Con el paso de los años, se consolidó como un símbolo religioso, turístico y paisajístico del departamento, además de ser una de las imágenes más reconocibles para quienes ingresan al Gran Mendoza.
Cómo llegar al Monumento a la Virgen
Embed
La obra se eleva sobre un pedestal dentro del Predio de la Virgen. A su alrededor se extiende un amplio espacio verde donde habitualmente se realizan actividades recreativas, deportivas y culturales, además de distintos eventos al aire libre, convirtiendo este lugar en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.
Monumento a la Virgen
Monumento a la Virgen: el clásico mendocino que no te podés perder
Foto: Juan Strappazzon
Más allá de su valor religioso, el Monumento a la Virgen es uno de los sitios más fotografiados de Guaymallén. Su imponente presencia, sumada al entorno natural que lo rodea y a las vistas que ofrece, especialmente durante el amanecer y el atardecer, lo convierten en una visita ideal para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Si querés seguir descubriendo rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo, hacé clic acá y dejate sorprender.