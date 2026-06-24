La Selección Argentina llega a Arlington: 3 lugares imperdibles para visitar

Arlington será una de las sedes del Mundial 2026 y recibirá a la Selección Argentina en un atrapante duelo frente a Jordania por la fase de grupos. Si viajás para acompañar a la Albiceleste, aprovechá tu estadía para descubrir tres atractivos imperdibles que podés visitar de forma gratuita.

River Legacy Park es un extenso parque urbano situado al norte de Arlington, a orillas del río Trinity. Se trata de un espacio público de acceso gratuito que funciona como un verdadero refugio natural dentro de la ciudad. El lugar ofrece múltiples opciones recreativas, como senderos para caminar y andar en bicicleta (tanto pavimentados como de mountain bike), además de áreas de picnic, parques infantiles, entre otras cosas.

Otra parada imperdible es el Levitt Pavilion Arlington , un anfiteatro al aire libre ubicado en Founders Plaza, en el centro de Arlington (Texas), frente al Ayuntamiento. Es un espacio completamente gratuito que durante gran parte del año presenta conciertos y eventos culturales, convirtiéndose en un importante punto de encuentro para la comunidad.

Por último, Veterans Park es un amplio parque público y complejo recreativo ubicado en Arlington, Texas, de fácil acceso tanto para residentes como visitantes. También es de acceso gratuito y está orientado principalmente a la práctica de deportes y actividades al aire libre. Cuenta con canchas de fútbol y béisbol, extensas áreas verdes, senderos para caminar o correr, estanques para pesca recreativa, etc.

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