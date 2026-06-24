24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

La Selección Argentina llega a Arlington: 3 lugares imperdibles para visitar

¿Viajás a Arlington para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026? Descubrí tres atractivos gratuitos e imperdibles para aprovechar tu estadía.

La Selección Argentina llega a Arlington: 3 lugares imperdibles para visitar

La Selección Argentina llega a Arlington: 3 lugares imperdibles para visitar

 Por Juan Pablo Strappazzon

Arlington será una de las sedes del Mundial 2026 y recibirá a la Selección Argentina en un atrapante duelo frente a Jordania por la fase de grupos. Si viajás para acompañar a la Albiceleste, aprovechá tu estadía para descubrir tres atractivos imperdibles que podés visitar de forma gratuita.

Parques y espacios gratuitos imperdibles en Arlington para el Mundial 2026

River Legacy Park es un extenso parque urbano situado al norte de Arlington, a orillas del río Trinity. Se trata de un espacio público de acceso gratuito que funciona como un verdadero refugio natural dentro de la ciudad. El lugar ofrece múltiples opciones recreativas, como senderos para caminar y andar en bicicleta (tanto pavimentados como de mountain bike), además de áreas de picnic, parques infantiles, entre otras cosas.

River Legacy Park, Estados Unidos
River Legacy Park, Arlington, Estados Unidos

River Legacy Park, Arlington, Estados Unidos

Otra parada imperdible es el Levitt Pavilion Arlington, un anfiteatro al aire libre ubicado en Founders Plaza, en el centro de Arlington (Texas), frente al Ayuntamiento. Es un espacio completamente gratuito que durante gran parte del año presenta conciertos y eventos culturales, convirtiéndose en un importante punto de encuentro para la comunidad.

Por último, Veterans Park es un amplio parque público y complejo recreativo ubicado en Arlington, Texas, de fácil acceso tanto para residentes como visitantes. También es de acceso gratuito y está orientado principalmente a la práctica de deportes y actividades al aire libre. Cuenta con canchas de fútbol y béisbol, extensas áreas verdes, senderos para caminar o correr, estanques para pesca recreativa, etc.

Si ya estás pensando en viajar para acompañar a la Selección en el Mundial 2026, consultá nuestra guía completa con requisitos, documentación, datos útiles y curiosidades para organizar tu experiencia de la mejor manera. Hacé clic aquí para leerla.

Temas
Seguí leyendo

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Pantalla gigante y tribunas colmadas: la fiesta mundialista que reunió a cientos de vecinos

Ya está marcado el día en que comienza el verdadero Mundial para Argentina

Guerra total por Julián Álvarez que sacude a la Selección en el medio del Mundial 2026

Scaloni prepara cambios y una decisión que puede modificar el futuro de Argentina en el Mundial

Mundial 2026 en vivo: ganó Argelia y Argentina quedó primera en el Grupo J

¿Cuti Romero seguirá jugando el Mundial 2026? Así se encuentra su estado físico

Lee además
Lionel Scaloni analiza una fuerte rotación para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.  

¿Qué harías vos? Armá la formación de la Selección y votá tu once ideal
Marcelo Bielsa y Uruguay definen su futuro en el Mundial 2026 y podrían ser rivales de la Selección Argentina.

Mundial 2026: que venga Uruguay, el resultado que puede poner a Bielsa frente a Messi
LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Scaloni analiza una fuerte rotación para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.  

¿Qué harías vos? Armá la formación de la Selección y votá tu once ideal

Las Más Leídas

La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas.

Una camioneta cayó al Río Diamante y el conductor no logró salir con vida

Varios dirigentes del PJ se sumaron a los festejos por el triunfo de Adriana García.

Adriana García, nueva rectora: "Vamos a recuperar la esencia de la UNCuyo"

Conocé qué mendocinos bajaron al recinto y quiénes no. video

Se cayó la sesión por Adorni y expuso a los aliados: cómo votaron los diez diputados mendocinos

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa