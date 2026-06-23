General Alvear vivió una fiesta mundialista en el Polideportivo Deportistas Alvearenses

La pasión por la Selección de Fútbol de Argentina reunió este lunes a cientos de vecinos en el Polideportivo Deportistas Alvearenses en General Alvear , donde se transmitió en pantalla gigante el triunfo del conjunto nacional frente a Austria por la segunda fecha de la Copa Mundial 2026 .

La propuesta, impulsada por el Municipio, convocó a familias, niños, adolescentes, adultos mayores y grupos de amigos , que compartieron una tarde cargada de emoción y festejos. La jornada también incluyó sorteos de camisetas, intercambio de figuritas y diferentes actividades durante la previa y el desarrollo del partido.

Las tribunas y los sectores habilitados del Polideportivo se colmaron de camisetas celestes y blancas, banderas y expresiones de aliento . La convocatoria permitió que vecinos de distintos barrios e instituciones pudieran seguir el encuentro en comunidad y disfrutar de una propuesta abierta e inclusiva.

El intendente Alejandro Molero participó de la actividad junto con integrantes del gabinete municipal y destacó la respuesta del público. “Felices de que hayan acompañado esta propuesta y de habernos juntado todos a compartir un momento tan lindo con la Selección. Acompañando a la distancia, pero abrazándonos como argentinos detrás de nuestros colores”, expresó. Asimismo, remarcó el valor del deporte como herramienta de encuentro y unidad.

“El deporte tiene que servir para unirnos, como también para afrontar juntos los desafíos que tenemos por delante como alvearenses y como argentinos. Estamos muy contentos por compartir este momento con la gente y especialmente con nuestros niños”, agregó Molero.

Una historia de integración y amor por Argentina

Uno de los testimonios destacados de la jornada fue el de Aldemar, un ciudadano colombiano radicado en General Alvear, quien compartió su cariño por el país y por el equipo nacional. “Estamos felices de vivir acá. Siempre seguí a Argentina y hoy no podía faltar. Fue un partido difícil, pero la Selección jugó muy bien”, comentó.

Además, destacó la figura del capitán argentino: “Messi sigue demostrando por qué es un ejemplo para los argentinos y también para quienes no somos argentinos”.

Aldemar también valoró el clima de convivencia generado durante la transmisión y celebró una nueva victoria del conjunto nacional en el Mundial.

Una propuesta abierta para toda la comunidad de General Alvear

Rocío y María, vecinas de General Alvear, resaltaron la importancia de contar con un espacio gratuito y acondicionado para seguir el partido. “Fue una muy buena idea porque muchas personas quizás no tienen dónde ver el partido y acá pudieron hacerlo con todas las comodidades. La pantalla, el sonido y la organización estuvieron muy bien”, señalaron.

Las vecinas también destacaron la presencia de familias, instituciones, merenderos y habitantes de distintos barrios del departamento. “Se vivió una linda energía, con banderas, camisetas y mucho entusiasmo. Además, fue importante que el intendente estuviera compartiendo el momento con todos”, agregaron.

La convocatoria volvió a demostrar la capacidad de los grandes acontecimientos deportivos para reunir a la comunidad. A través de esta iniciativa, cientos de alvearenses pudieron alentar a la Selección Argentina, celebrar una nueva victoria y compartir una tarde marcada por la emoción y el encuentro.