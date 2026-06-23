23 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

General Alvear vivió una fiesta mundialista en el Polideportivo Deportistas Alvearenses

El intendente Alejandro Molero destacó la importancia del deporte como herramienta para unir a la comunidad de General Alvear.

General Alvear alentó a la Selección de Fútbol de Argentina.

General Alvear alentó a la Selección de Fútbol de Argentina.

Por Sitio Andino Departamentales

La pasión por la Selección de Fútbol de Argentina reunió este lunes a cientos de vecinos en el Polideportivo Deportistas Alvearenses en General Alvear, donde se transmitió en pantalla gigante el triunfo del conjunto nacional frente a Austria por la segunda fecha de la Copa Mundial 2026.

La propuesta, impulsada por el Municipio, convocó a familias, niños, adolescentes, adultos mayores y grupos de amigos, que compartieron una tarde cargada de emoción y festejos. La jornada también incluyó sorteos de camisetas, intercambio de figuritas y diferentes actividades durante la previa y el desarrollo del partido.

General Alvear alentó a la Selección de Fútbol de Argentina

Las tribunas y los sectores habilitados del Polideportivo se colmaron de camisetas celestes y blancas, banderas y expresiones de aliento. La convocatoria permitió que vecinos de distintos barrios e instituciones pudieran seguir el encuentro en comunidad y disfrutar de una propuesta abierta e inclusiva.

El intendente Alejandro Molero participó de la actividad junto con integrantes del gabinete municipal y destacó la respuesta del público. “Felices de que hayan acompañado esta propuesta y de habernos juntado todos a compartir un momento tan lindo con la Selección. Acompañando a la distancia, pero abrazándonos como argentinos detrás de nuestros colores”, expresó. Asimismo, remarcó el valor del deporte como herramienta de encuentro y unidad.

“El deporte tiene que servir para unirnos, como también para afrontar juntos los desafíos que tenemos por delante como alvearenses y como argentinos. Estamos muy contentos por compartir este momento con la gente y especialmente con nuestros niños”, agregó Molero.

Una historia de integración y amor por Argentina

Uno de los testimonios destacados de la jornada fue el de Aldemar, un ciudadano colombiano radicado en General Alvear, quien compartió su cariño por el país y por el equipo nacional. “Estamos felices de vivir acá. Siempre seguí a Argentina y hoy no podía faltar. Fue un partido difícil, pero la Selección jugó muy bien”, comentó.

Además, destacó la figura del capitán argentino: “Messi sigue demostrando por qué es un ejemplo para los argentinos y también para quienes no somos argentinos”.

Aldemar también valoró el clima de convivencia generado durante la transmisión y celebró una nueva victoria del conjunto nacional en el Mundial.

Una propuesta abierta para toda la comunidad de General Alvear

Rocío y María, vecinas de General Alvear, resaltaron la importancia de contar con un espacio gratuito y acondicionado para seguir el partido. “Fue una muy buena idea porque muchas personas quizás no tienen dónde ver el partido y acá pudieron hacerlo con todas las comodidades. La pantalla, el sonido y la organización estuvieron muy bien”, señalaron.

Las vecinas también destacaron la presencia de familias, instituciones, merenderos y habitantes de distintos barrios del departamento. “Se vivió una linda energía, con banderas, camisetas y mucho entusiasmo. Además, fue importante que el intendente estuviera compartiendo el momento con todos”, agregaron.

La convocatoria volvió a demostrar la capacidad de los grandes acontecimientos deportivos para reunir a la comunidad. A través de esta iniciativa, cientos de alvearenses pudieron alentar a la Selección Argentina, celebrar una nueva victoria y compartir una tarde marcada por la emoción y el encuentro.

Temas
Seguí leyendo

Carmensa ya vive la previa de una de sus fiestas más esperadas

Comerciantes se unieron y lanzaron un súper concurso con premios

Walther Marcolini: "El gasoducto es una obra estratégica para el Sur de Mendoza"

Dos canchas semi panorámicas: el nuevo proyecto deportivo de General Alvear

Histórico: se inauguró en San Rafael el gasoducto del Sur, que beneficiará a 27 mil usuarios

Construyó su casa con barro y nylon para sus tres hijos: la mamá mendocina que conmueve a todos y quiere trabajo

General Alvear suma nuevas soluciones habitacionales: cómo funciona el programa Mejoro Mi Casa

Así será la transformación de la infraestructura sanitaria en pleno centro alvearense

Lee además
Ramón Carabajal, productor ganadero de Jaime Prats. video

Le robaron ganado, sufrió una persecución y ahora tuvo que pagar para recuperar sus animales
El Enargas aclaró quién está a cargo del control y administración del gasoducto del Sur. video

Para tener gas del nuevo gasoducto, Alvear deberá acordar con San Rafael y Ecogas
LO QUE SE LEE AHORA
Calles al suroeste de Malargüe. video

Crece la preocupación por conductores que circulan a alta velocidad

Las Más Leídas

La Terminal de Ómnibus de Mendoza busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal.

Qué tendrá el nuevo sector de la Terminal de Mendoza que abre este miércoles

Éxodo en salud mental: profesionales de Mendoza migran a Chile en busca de mejores sueldos.

Crisis salarial: fuga de psicólogos de Mendoza hacia Chile

Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años. 

Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

El SUTE votará en plenarios el aumento propuesto por el Gobierno.

Esta es la propuesta salarial para docentes y celadores, que el SUTE votará en plenarios

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero.

Mendoza, entre las provincias más frías del país