17 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Más familias de General Alvear accederán a obras de ampliación y refacción en sus viviendas

Los beneficiarios pertenecen a Ciudad y distintos distritos de General Alvear y accederán a soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades de cada hogar.

Familias de General Alvear recibieron el beneficio.

Familias de General Alvear recibieron el beneficio.

Por Sitio Andino Departamentales

Diez familias de General Alvear recibieron los certificados correspondientes al programa Mejoro Mi Casa, una iniciativa impulsada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Municipalidad de General Alvear, orientada a mejorar las condiciones habitacionales de vecinos del departamento.

Los beneficiarios pertenecen tanto a Ciudad como a distintos distritos y podrán concretar obras de ampliación y refacción en sus hogares, dando respuesta a necesidades específicas de cada grupo familiar.

Entrega de certificados y trabajo conjunto en General Alvear

El acto se realizó en Casa Salonia y estuvo encabezado por el director de Hábitat de la Municipalidad de General Alvear, Ángel Martínez, y el director del IPV, Jorge Pérez.

También participaron los delegados distritales Jimena García, de Alvear Oeste; Norma Costa, de Carmensa; y Luis Gergeluk, de Bowen.

Durante la entrega, Martínez destacó que el programa permite dar respuesta a problemáticas concretas que afectan a numerosas familias del departamento.

"Este programa viene a cubrir necesidades que muchas veces tienen los vecinos, como la construcción de un baño, una habitación o algún espacio adicional que permita mejorar las condiciones de la vivienda", señaló.

Asimismo, resaltó el trabajo coordinado entre el IPV, el Municipio y las delegaciones distritales para detectar las necesidades y avanzar en soluciones concretas.

"Hoy entregamos diez mejoramientos y ya estamos trabajando en una nueva etapa que permitirá seguir llegando a más familias del departamento", afirmó.

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Soluciones adaptadas a cada familia de General Alvear

Por su parte, Jorge Pérez remarcó la importancia del trabajo conjunto para garantizar que las respuestas alcancen a todos los sectores del departamento.

"El IPV está trabajando de forma mancomunada con la Dirección de Hábitat y con los delegados para dar respuesta a las necesidades de los habitantes del departamento", expresó.

El funcionario explicó que cada intervención surge de una evaluación técnica previa, que permite definir cuál es la obra más adecuada según la situación de cada familia.

Los mejoramientos pueden incluir baños, baños adaptados para personas con discapacidad, dormitorios, salones o núcleos húmedos, que contemplan cocina y baño.

Una mejora que cambia la vida cotidiana en General Alvear

Entre las beneficiarias se encuentra Magdalena, quien accedió a la construcción de un baño completo y un sector de lavandería.

La vecina destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso y el impacto que la obra tendrá en la vida cotidiana de su familia.

"Fui a pedir ayuda porque necesitábamos un baño. Me acompañaron en todo el proceso y en poco tiempo pudimos acceder al programa. Hoy tenemos un espacio cómodo y digno para toda la familia", expresó.

Con esta nueva entrega, el programa Mejoro Mi Casa continúa ampliando su alcance en General Alvear y consolidándose como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las familias mendocinas mediante soluciones habitacionales concretas.

Embed - FAMILIAS ALVEARENSES ACCEDIERON AL PROGRAMA “MEJORO MI CASA”

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