General Alvear tendrá una celebración diferente por sus 112 años

El Municipio de General Alvear confirmó el cronograma de actividades por el 112º aniversario del departamento , que se conmemorará el próximo miércoles 12 de agosto . Los festejos tendrán este año un formato diferente y no incluirán el tradicional desfile cívico-militar .

El secretario de Gobierno de la comuna, Fabio Gómez Parra , explicó que la decisión responde tanto a razones presupuestarias como a las obras que se ejecutan actualmente sobre la avenida principal. “Se debe a dos motivos: por un lado, el desarrollo de la obra de la avenida y, por otro, los recursos que se gastan”, argumentó el funcionario.

La suspensión marcará una diferencia respecto de anteriores aniversarios , cuando instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales, agrupaciones gauchas y vecinos participaron del desfile por las calles céntricas.

En 2025, por ejemplo, la celebración por los 111 años del departamento incluyó un importante desfile cívico-militar y una jornada de espectáculos en la plaza Carlos María de Alvear.

Este año, la comuna optó por reducir algunos gastos y adaptar el cronograma a las obras que se desarrollan en la zona donde tradicionalmente se realiza el recorrido. Pese a la cancelación del desfile, Gómez Parra confirmó que se mantendrán los actos protocolares y las propuestas culturales previstas para conmemorar la fecha.

Habrá una noche de gala y un festival artístico

Entre las actividades centrales se realizará una noche de gala, que reunirá diferentes expresiones culturales y artísticas del departamento. Además, el domingo 16 de agosto se desarrollará un gran festival en la plaza Carlos María de Alvear, con presentaciones musicales y propuestas destinadas a las familias.

La programación difundida anticipa la participación de Los Trovadores de Cuyo, histórica agrupación vinculada con la tonada, la cueca y el cancionero tradicional de la región. El encuentro del domingo comenzaría durante la tarde y también incluirá actividades especialmente pensadas para las infancias.

Por qué General Alvear celebra su aniversario el 12 de agosto

General Alvear celebra cada 12 de agosto la promulgación de la Ley provincial 635, sancionada en 1914, mediante la cual el territorio dejó de formar parte de San Rafael y pasó a constituirse como un nuevo departamento de Mendoza.

De esta manera, el departamento llegará en 2026 a sus 112 años de vida institucional, con una celebración más acotada que en ediciones anteriores, pero con actividades culturales y artísticas para mantener el encuentro con la comunidad.