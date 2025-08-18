General Alvear cerró sus festejo de aniversario con una jornada inolvidable

General Alvear celebró sus 111 años de vida.

image La directora de Cultura, María Delia Achetoni, expresó: “venimos celebrando con muchísimas actividades, todas con gran éxito, la gente está feliz y hoy culminamos con un escenario repleto de artistas, bailarines y familias disfrutando en comunidad”, quien además agregó: "Oscar Andrade ha cantado una cueca para General Alvear bellísima, hemos pasado un domingo diferente en familia, quienes desde muy temprano colmaran el desfile y luego el Día del Niño en la plaza departamental".

Se presentaron destacados números musicales, entre ellos Óscar Andrade, quien presentó una canción dedicada especialmente al departamento: "Mi querido Alvear".

image Los vecinos también compartieron su entusiasmo: “la estamos pasando espectacular, es un día hermoso para compartir en familia”, dijo Julio desde Bowen. Virginia, que asistió junto a sus hijos, destacó: “es una tarde perfecta para disfrutar con los chicos y celebrar juntos”.

Así, entre mates, reposeras y aplausos, General Alvear celebró con orgullo un nuevo aniversario, demostrando que la identidad y la alegría de la comunidad siguen más vivas que nunca.