Identidad y alegría de un pueblo

General Alvear cerró sus festejo de aniversario con una jornada inolvidable

Con desfiles, música y familias disfrutando en la plaza, el departamento de General Alvear celebró un nuevo año de historia y pertenencia.

General Alvear celebró sus 111 años de vida.

Por Sitio Andino Departamentales

General Alvear vivió una jornada inolvidable al celebrar su 111° aniversario, donde el color, la música y la participación de los vecinos fueron protagonistas. Desde la mañana, el tradicional desfile cívico–militar llenó de orgullo la avenida principal, mientras que por la tarde la Plaza Departamental Carlos María de Alvear se convirtió en un gran punto de encuentro con espectáculos, danzas y música para toda la familia.

image

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, expresó: “venimos celebrando con muchísimas actividades, todas con gran éxito, la gente está feliz y hoy culminamos con un escenario repleto de artistas, bailarines y familias disfrutando en comunidad”, quien además agregó: "Oscar Andrade ha cantado una cueca para General Alvear bellísima, hemos pasado un domingo diferente en familia, quienes desde muy temprano colmaran el desfile y luego el Día del Niño en la plaza departamental".

Se presentaron destacados números musicales, entre ellos Óscar Andrade, quien presentó una canción dedicada especialmente al departamento: "Mi querido Alvear".

image

Los vecinos también compartieron su entusiasmo: “la estamos pasando espectacular, es un día hermoso para compartir en familia”, dijo Julio desde Bowen. Virginia, que asistió junto a sus hijos, destacó: “es una tarde perfecta para disfrutar con los chicos y celebrar juntos”.

Así, entre mates, reposeras y aplausos, General Alvear celebró con orgullo un nuevo aniversario, demostrando que la identidad y la alegría de la comunidad siguen más vivas que nunca.

Cierre de festejos del aniversario de General Alvear con música, color y cientos de vecinos

Embed - ALVEAR CELEBRÓ SU ANIVERSARIO CON MÚSICA Y TRADICIÓN

