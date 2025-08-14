La miniserie "Alvear... historias que laten" llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento

En el marco del estreno, Noticiero Andino conversó con el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien destacó el valor cultural del proyecto y su vínculo con el territorio: “Presentar estas historias que tienen que ver con Alvear y usar el recurso de la animación, de lo audiovisual para comunicar nos parece un recurso muy importante. Por eso queremos ponerlo en valor y destacamos que se haya generado desde el departamento”.

image La miniserie "Alvear... historias que laten" llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento Foto: Municipalidad de General Alvear Por su parte, el director del audiovisual, Luciano Baca, mostró su entusiasmo y subrayó la innovación del proyecto: “Esto es innovación tecnológica: uso de inteligencia artificial para contar una historia tan hermosa como las historias locales que tenemos.”

General Alvear se prepara para recibir la Feria del Libro Gareca anunció que General Alvear será uno de los departamentos donde la Feria del Libro tendrá lugar. “Tenemos Feria del Libro en el Centro Cultural Julio Le Parc del 26 de septiembre al 6 de octubre, y el 3 y 4 de octubre vamos a estar aquí en el departamento de Alvear. Durante 15 días hacemos la feria en el Le Parc y en simultáneo se replica por regiones en distintos departamentos que vamos intercalando año a año”.

Mirá la nota completa de Noticiero Andino: Embed - “ALVEAR…HISTORIAS QUE LATEN” SE ESTRENÓ EN EL CINE