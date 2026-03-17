Productores advierten por la baja rentabilidad de la uva: "Hoy trabajar la finca es perder plata"

La cosecha de uva no es rentable.

El productor Jorge Ponce dialogó con Noticiero Andino y dejó entrever la realidad del sector: "La temporada, dentro de todo, viene bien; hemos sufrido un poco con la escasez del agua, aunque estas últimas lluvias nos han beneficiado un poco en algunos sectores, mientras que en otros nos ha hecho un poco de daño. No puede valer $180 un kilo de uva; ahora, para la cosecha, estamos poniendo casi cinco kilos de uva para pagar un tacho y eso que el flete lo hago yo con camiones propios".

Ponce agregó además: "No he sacado bien la cuenta, pero mantener una hectárea debe andar alrededor de los $300 el kilo de uva; estamos trabajando a pérdida". "Esto no lo abandonamos porque queremos la tierra, pero lo que más me duele es que tengo a mi hijo trabajando en la finca y a mis nietos que les gusta la finca y estoy viendo que esto con el tiempo se pierde todo. Hemos pasado crisis, pero como esta, nunca jamás".

La uva y su baja rentabilidad preocupan a los productores Embed - “NO PUEDE VALER $180 EL KILO DE UVA”