17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Uva

Productores advierten por la baja rentabilidad de la uva: "Hoy trabajar la finca es perder plata"

Un productor de San Pedro del Atuel en General Alvear aseguró que mantener una hectárea ronda los $300 por kilo de uva, mientras el mercado paga cerca de $180.

La cosecha de uva no es rentable.

La cosecha de uva no es rentable.

Por Sitio Andino Departamentales

La dura realidad del agro no es nueva, pero se visibiliza en cada cosecha y esta temporada no es la excepción. En este caso hay que hablar de la uva y su baja rentabilidad, teniendo en cuenta el aumento sostenido de los costos fijos y el bajo precio que se paga por el producto. Compartimos el testimonio de Jorge Ponce, un pequeño agricultor de la zona de San Pedro del Atuel en General Alvear, que relata una actualidad difícil de revertir en toda la provincia.

El productor Jorge Ponce dialogó con Noticiero Andino y dejó entrever la realidad del sector: "La temporada, dentro de todo, viene bien; hemos sufrido un poco con la escasez del agua, aunque estas últimas lluvias nos han beneficiado un poco en algunos sectores, mientras que en otros nos ha hecho un poco de daño. No puede valer $180 un kilo de uva; ahora, para la cosecha, estamos poniendo casi cinco kilos de uva para pagar un tacho y eso que el flete lo hago yo con camiones propios".

Lee además
Crisis del vino golpea a productores en el Valle de Uco. video

"Por primera vez pienso en no cosechar": el drama de un productor del Valle de Uco
Uva sin semilla: un desarrollo del INTA que demandó décadas de trabajo y ahora se comercializa al exterior
Investigación

Cómo se crean las uvas sin semillas en Argentina: el desarrollo del INTA que ya llegó al exterior

Ponce agregó además: "No he sacado bien la cuenta, pero mantener una hectárea debe andar alrededor de los $300 el kilo de uva; estamos trabajando a pérdida". "Esto no lo abandonamos porque queremos la tierra, pero lo que más me duele es que tengo a mi hijo trabajando en la finca y a mis nietos que les gusta la finca y estoy viendo que esto con el tiempo se pierde todo. Hemos pasado crisis, pero como esta, nunca jamás".

La uva y su baja rentabilidad preocupan a los productores

Embed - “NO PUEDE VALER $180 EL KILO DE UVA”

Temas
Seguí leyendo

Entre el clima y los costos: el combo que pone en jaque al campo

Alto acatamiento al paro universitario en la facultad de San Rafael

Abren talleres gratuitos de cerámica, pintura y canto en Godoy Cruz

Escuelas de General Alvear suman equipamiento deportivo y mejoras en infraestructura

Ante extravíos en la montaña, dictarán un curso para aprender a salir con seguridad

Asfalto, viviendas y programas sociales: el balance de gestión presentado en Lavalle

Donar sangre salva vidas: convocan a una campaña solidaria en la Ciudad de Mendoza

Cómo inscribirse al programa de orientación vocacional para jóvenes en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche. video

El futuro del Paso Pehuenche se debatirá en el Gran Mendoza

Las Más Leídas

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El amor después del amor: las imágenes que confirmarían el romance entre Fito Páez y Sofía Gala video

"Estoy loco por Sofía". Fito Paéz y Sofía Galan se muestran juntos

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo. video

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza