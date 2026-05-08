8 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Frío

Con la llegada del frío, advierten en Maipú sobre los riesgos del monóxido de carbono y cómo prevenir intoxicaciones

Ante el descenso de las temperaturas, Maipú Municipio recordó una serie de medidas clave para calefaccionar los hogares de manera segura y reconocer síntomas de alerta.

Los riesgos del monóxido de carbono durnate la época invernal.

Los riesgos del monóxido de carbono durnate la época invernal.

Por Sitio Andino Departamentales

Con el descenso de las temperaturas y el arribo del frío en Mendoza más el uso cada vez más frecuente de estufas, calefactores y artefactos a gas, desde Maipú Municipio emitieron una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede poner en riesgo la vida de personas y animales.

Las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen incrementarse durante los meses más fríos del año, principalmente porque aumenta el uso de sistemas de calefacción y disminuye la ventilación dentro de los hogares, favoreciendo la acumulación de gases tóxicos en espacios cerrados.

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Monóxido de carbono, un gas invisible y altamente peligroso

El monóxido de carbono no tiene olor, no se ve y tampoco genera irritación, lo que lo convierte en una de las amenazas más silenciosas dentro del hogar.

Por eso, desde la Dirección de Tránsito y Defensa Civil del municipio remarcaron la importancia de extremar las medidas de prevención y revisar periódicamente el funcionamiento de los artefactos.

Cómo prevenir intoxicaciones durante el frío

Entre las principales recomendaciones difundidas por el municipio se destacan:

  • Mantener siempre una puerta o ventana entreabierta para asegurar la ventilación.
  • Verificar que los artefactos a gas tengan una llama azul y uniforme.
  • Realizar controles periódicos con un gasista matriculado.
  • No colocar recipientes con agua sobre estufas.
  • No utilizar hornos ni hornallas de cocina para calefaccionar ambientes.
  • Corroborar siempre el cierre correcto de llaves de paso y quemadores.

Desde Defensa Civil recordaron que llamas amarillas o anaranjadas, así como manchas negras en paredes o techos, pueden ser señales de un funcionamiento deficiente.

Cuáles son los síntomas de una intoxicación

Los primeros signos de alerta pueden incluir:

  • Fatiga
  • Náuseas
  • Mareos
  • Dolor de cabeza
  • Somnolencia

Qué hacer ante una posible intoxicación por monóxido de carbono

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, se recomienda actuar de inmediato:

  • Retirar a las personas y animales del ambiente contaminado.
  • Abrir puertas y ventanas para ventilar.
  • Apagar todos los artefactos en funcionamiento.
  • Comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias al 911.

Además, desde el municipio recordaron la importancia de evaluar siempre la seguridad de quienes prestan asistencia y evitar exponerse innecesariamente a ambientes contaminados.

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