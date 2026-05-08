Con la llegada del frío, advierten en Maipú sobre los riesgos del monóxido de carbono y cómo prevenir intoxicaciones

Con el descenso de las temperaturas y el arribo del frío en Mendoza más el uso cada vez más frecuente de estufas, calefactores y artefactos a gas, desde Maipú Municipio emitieron una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede poner en riesgo la vida de personas y animales.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen incrementarse durante los meses más fríos del año, principalmente porque aumenta el uso de sistemas de calefacción y disminuye la ventilación dentro de los hogares, favoreciendo la acumulación de gases tóxicos en espacios cerrados.