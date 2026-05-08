Godoy Cruz realizará una jornada de reciclaje y educación ambiental por el Día Mundial del Reciclaje

En el marco del Día Mundial del Reciclaje , el Municipio de Godoy Cruz llevará adelante una nueva jornada de concientización ambiental y recepción de materiales reciclables destinada a toda la comunidad.

La actividad se realizará el viernes 15, de 9.00 a 13.30 horas, en la Plaza Mayor Tomás Godoy Cruz , con el objetivo de seguir fortaleciendo el compromiso ciudadano con la separación en origen, la economía circular y la correcta gestión de residuos.

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Durante la jornada habrá puestos de educación ambiental donde vecinos y vecinas podrán despejar dudas sobre reciclaje, reutilización de materiales y gestión responsable de residuos.

Además, especialistas brindarán información sobre la importancia de separar correctamente los residuos en el hogar y cómo estas acciones impactan de manera positiva tanto en el ambiente como en el desarrollo de una economía circular más eficiente.

Qué materiales se podrán llevar para el reciclaje

Durante la actividad se recibirán distintos tipos de residuos reciclables para su correcta disposición y tratamiento:

Residuos secos: vidrio, cartón, latas y plástico, siempre limpios y secos.

RAEES: pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.

AVUs: aceites vegetales usados.

Desde el municipio aclararon que la iniciativa tiene un fin exclusivamente ambiental y de compromiso ciudadano, por lo que no habrá canje de productos ni entrega de incentivos.

Todo lo recolectado volverá al circuito productivo

Los materiales recolectados serán destinados a empresas especializadas y asociaciones de recuperadores urbanos, que trabajarán en la clasificación y reinserción de estos residuos dentro del circuito productivo.

Un modelo ambiental pionero en Mendoza

Desde 2018, Godoy Cruz se posiciona como uno de los municipios pioneros de la provincia en materia de gestión integral de residuos.

Actualmente, el departamento impulsa un sistema de recolección diferenciada que destina los días jueves exclusivamente a residuos secos, promoviendo la reducción de basura, la reutilización de materiales y el fortalecimiento del trabajo conjunto con recuperadores urbanos.

Estas políticas también favorecen la inclusión social, la generación de empleo verde y la consolidación de hábitos sustentables dentro de la comunidad.