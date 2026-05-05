Godoy Cruz, entre las mejores ciudades para vivir en Argentina: lidera en inclusión urbana y cohesión social

El Municipio de Godoy Cruz fue distinguida a nivel nacional tras la publicación del primer informe del Índice de Ciudades 2026 , un estudio que posiciona al departamento mendocino como uno de los principales modelos de gestión territorial del país.

Según el relevamiento, Godoy Cruz integra el exclusivo grupo de solo tres ciudades argentinas que lograron reducir la informalidad urbana a niveles mínimos, con menos del 1% de su población residiendo en barrios populares. En el caso del departamento mendocino, el registro alcanzó apenas el 0,50%.

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Además de sus indicadores de integración urbana, Godoy Cruz obtuvo el puntaje máximo en la categoría Cohesión Social , alcanzando 8 puntos y ubicándose entre las apenas 15 ciudades de las 43 evaluadas que lograron esa calificación.

Este indicador mide aspectos vinculados al acceso a servicios básicos , equidad territorial y convivencia comunitaria, consolidando al municipio como referencia en políticas públicas orientadas al bienestar colectivo.

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Reconocimiento para Godoy Cruz por sus espacios públicos

El informe también destacó la calidad urbana del departamento, que se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en el indicador de Espacio Público, gracias a la cantidad y calidad de metros cuadrados de áreas verdes disponibles por habitante.

Con estos resultados, Godoy Cruz se posiciona dentro del top 10 de los mejores centros urbanos para vivir en Argentina, combinando crecimiento, inclusión social y planificación estratégica.