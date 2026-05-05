5 de mayo de 2026
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Godoy Cruz

Godoy Cruz, entre las mejores ciudades para vivir en Argentina: lidera en inclusión urbana y cohesión social

Un informe nacional ubicó a Godoy Cruz entre las ciudades con mejores indicadores de inclusión, hábitat y calidad urbana del país.

Reconocimiento nacional para el Municipio de Godoy Cruz.

Reconocimiento nacional para el Municipio de Godoy Cruz.

Según el relevamiento, Godoy Cruz integra el exclusivo grupo de solo tres ciudades argentinas que lograron reducir la informalidad urbana a niveles mínimos, con menos del 1% de su población residiendo en barrios populares. En el caso del departamento mendocino, el registro alcanzó apenas el 0,50%.

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Puntaje perfecto en cohesión social para Godoy Cruz

Además de sus indicadores de integración urbana, Godoy Cruz obtuvo el puntaje máximo en la categoría Cohesión Social, alcanzando 8 puntos y ubicándose entre las apenas 15 ciudades de las 43 evaluadas que lograron esa calificación.

Este indicador mide aspectos vinculados al acceso a servicios básicos, equidad territorial y convivencia comunitaria, consolidando al municipio como referencia en políticas públicas orientadas al bienestar colectivo.

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Reconocimiento para Godoy Cruz por sus espacios públicos

El informe también destacó la calidad urbana del departamento, que se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en el indicador de Espacio Público, gracias a la cantidad y calidad de metros cuadrados de áreas verdes disponibles por habitante.

Con estos resultados, Godoy Cruz se posiciona dentro del top 10 de los mejores centros urbanos para vivir en Argentina, combinando crecimiento, inclusión social y planificación estratégica.

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