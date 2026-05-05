5 de mayo de 2026
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Guaymallén

Tensión en Guaymallén: prendió fuego una casa amenazando a su ex pareja

Un incendio desató momentos de pánico en Guaymallén al creer que en el interior de la casa había una mujer víctima de violencia de género.

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Momentos de pánico se vivieron en una casa de Guaymallén, cuando un hombre, en aparente estado de alcoholemia y posiblemente bajo efectos de estupefacientes, prendió fuego el hogar insultando a su ex pareja y prometiendo su muerte, lo que generó la preocupación de bomberos y policías, creyendo que la mujer estaba en el interior.

El siniestro ocurrió a las 19.40 del lunes en una casa del barrio El Roble, en zona de El Bermejo, Guaymallén y los bomberos, tras sofocar las llamas, hicieron un intenso rastrillaje para descartar víctimas.

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En medio de ese tenso momento, se confirmó que la mujer estaba en Las Heras, aliviando a las autoridades policiales y familiares de la fémina que sospechaban un caso de violencia de género.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén

Según fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre un incendio en una casa del barrio El Roble de Guaymallén.

En la escena trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, del Cuartel Central y también personal de Defensa Civil del departamento. También arribó al lugar una fiscal de homicidios.

Esto porque el incendio habría sido provocado por un hombre que, en un aparente estado de alcoholemia, insultaba a su ex pareja y la amenazaba. “Gritaba que se muera esta culiada”, contó un vecino, generando la preocupación de las autoridades.

Al confirmar que, afortunadamente, la mujer no estaba en el interior del hogar, los bomberos trabajaron para determinar cómo se inició el fuego, descartando por el momento el mal funcionamiento de algún artefacto del hogar.

En ese sentido, los efectivos indicaron que cinco ambientes de la vivienda quedaron con daños totales.

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