1 de mayo de 2026
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Guaymallén

Guaymallén: múltiples allanamientos por una banda que extorsionaba para usurpar casas

La Policía de Mendoza realizó 27 allanamientos para desbaratar una banda investigada por extorsión y usurpación de casas en Guaymallén.

Uno de los allanamientos en Guaymallén.&nbsp;

Uno de los allanamientos en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Una organización criminal dedicada a la extorsión y usurpación de viviendas fue desbaratada en Guaymallén tras un importante operativo desplegado por la Policía de Mendoza. La investigación permitió identificar a una banda que operaba mediante amenazas para desalojar a los ocupantes de propiedades y luego apropiarse de los inmuebles o comercializarlos de forma ilegal.

La investigación derivó en 27 allanamientos en barrios Soeva, Belgrano, San Jorge y el asentamiento Finca Badano, todos en Guaymallén.

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Entre todos los procedimientos, la policía secuestró 6 armas, cientos de municiones, más de 2 kilos de marihuana y 863 gramos de cocaína, entre otros objetos de importancia para la causa.

Ocho detenidos tras múltiples allanamientos

El procedimiento incluyó 27 allanamientos en distintos puntos del departamento, donde los efectivos lograron detener a ocho personas señaladas como integrantes de la organización.

cocaina secuestro allanamiento (2)
Parte de la cocaína incautada en uno de los allanamientos, en Guaymallén.

Parte de la cocaína incautada en uno de los allanamientos, en Guaymallén.

Según la información oficial, los sospechosos cumplían distintos roles dentro de la estructura, que funcionaba de manera coordinada para concretar las maniobras delictivas.

Las tareas investigativas permitieron reunir pruebas clave sobre el accionar del grupo, que se valía de intimidaciones para forzar a las víctimas a abandonar sus viviendas. A partir de esos elementos, la Justicia ordenó los operativos que terminaron con la caída de la banda.

Secuestro de municiones y avance de la causa

Durante los allanamientos, la Policía incautó más de 400 municiones de distintos calibres, además de otros elementos de interés para la causa. Este hallazgo refuerza la peligrosidad de la organización, que contaba con recursos suficientes para sostener las amenazas y consolidar la ocupación ilegal de las propiedades.

armas de fuego
Los allanamientos terminaron con la incautación de varias armas de fuego y municiones.

Los allanamientos terminaron con la incautación de varias armas de fuego y municiones.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar si existen más personas involucradas o conexiones con otros hechos similares en el Gran Mendoza.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el resultado del operativo, que permitió desarticular una estructura delictiva compleja y recuperar pruebas fundamentales. Tal es así, que las medidas fueron presenciadas por la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus y otras autoridades de la Policía de Mendoza.

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