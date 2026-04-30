Video viral: el exdiputado Eber Pérez Plaza protagonizó una discusión en Guaymallén y explicó qué pasó

El video que muestra al exdiputado nacional y productor tunuyanino Eber Pérez Plaza protagonizando una acalorada discusión en el Mercado Cooperativo de Guaymallén se viralizó en las últimas horas y generó fuerte repercusión.

En las imágenes, se lo observa visiblemente alterado, increpando a dos hombres a quienes acusa de haberle quedado debiendo miles de dólares , en un intercambio cargado de tensión.

Tras la polémica, el gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Policiales | Escándalo en el Mercado Cooperativo de Guaymallén con un exdiputado Luego de que se difundiera un video donde se lo ve increpando a dos hombres en el Mercado Cooperativo de Guaymallén, Eber Pérez Plaza, exdiputado nacional y productor tunuyanino, emitió un descargo para pedir disculpas y explicar el contexto de su reacción. Le pidió perdón a los socios del mercado y a quienes se vieron afectados por la situación, luego extendió sus disculpas específicamente a Ignacio López y compañía. El video del momento se viralizó rápidamente, mostrando al exfuncionario lanzando advertencias públicas contra quienes señalaba como deudores. Más info en sitioandino.com #Guaymallén #EberPérezPlaza #Pelea #MercadoCooperativo"

Tras la difusión del video del tenso cruce , Pérez Plaza hizo llegar a Noticiero Andino Valle de Uco un descargo en el que se refirió a lo ocurrido y pidió disculpas públicas . “Quiero expresar mis disculpas a las personas del lugar, a los socios y a todos aquellos que, en muchas ocasiones, se ven afectados indirectamente por situaciones derivadas de relaciones comerciales con quienes incumplen sus obligaciones”.

En el mismo mensaje, también ofreció sus disculpas a los involucrados y a quienes se ofendieron por las imágenes: “También extiendo mis disculpas a Ignacio López y compañía y al público en general”.

En su descargo, el exlegislador vinculó lo ocurrido con situaciones derivadas de relaciones comerciales conflictivas del pasado, y planteó su preocupación por el impacto que este tipo de hechos puede tener en el entramado productivo.

Eber Pérez Plaza Congreso de la Nación Eber Pérez Plaza fue diputado nacional entre 2021 y 2023. Foto: @eberplazaok en Instagram

“Resulta profundamente indignante que el esfuerzo productivo de años pueda verse perjudicado por conductas que dañan la confianza, afectando no solo a quienes trabajan honestamente, sino también al funcionamiento de todo un mercado que genera empleo y oportunidades”.

Además, destacó el rol del mercado como espacio de trabajo y desarrollo económico: “Creo firmemente que el mercado es una herramienta valiosa, que impulsa el desarrollo y el trabajo de muchas familias, y por eso es fundamental cuidarlo, actuando con responsabilidad y cumplimiento”.

Por qué el exdiputado Pérez Plaza se peleó en la feria de Guaymallén

En diálogo con este medio, Pérez Plaza había señaló que el cruce se produjo de manera inesperada, cuando se hallaba en el lugar por otros motivos y se encontró con estas personas tras años sin contacto, en el marco de un conflicto económico previo.

Finalmente, reiteró su postura y anticipó que avanzará por las vías correspondientes: “Reitero mis disculpas y reafirmo mi compromiso de continuar trabajando dentro del marco legal para defender los derechos de quienes han sido perjudicados”.

Por el momento, no trascendieron presentaciones judiciales vinculadas al hecho, mientras el episodio continúa generando repercusiones a partir de la circulación del video.