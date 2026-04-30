Video viral: el exdiputado Eber Pérez Plaza protagonizó una discusión en Guaymallén y explicó qué pasó

El video que muestra al exdiputado nacional y productor tunuyanino Eber Pérez Plaza protagonizando una acalorada discusión en el Mercado Cooperativo de Guaymallén se viralizó en las últimas horas y generó fuerte repercusión.
El también productor y abogado tunuyanino quedó en el centro de la escena tras un video en el que se lo ve increpando a dos hombres. El descargo tras el episodio.
El video que muestra al exdiputado nacional y productor tunuyanino Eber Pérez Plaza protagonizando una acalorada discusión en el Mercado Cooperativo de Guaymallén se viralizó en las últimas horas y generó fuerte repercusión.
En las imágenes, se lo observa visiblemente alterado, increpando a dos hombres a quienes acusa de haberle quedado debiendo miles de dólares, en un intercambio cargado de tensión.
Tras la difusión del video del tenso cruce, Pérez Plaza hizo llegar a Noticiero Andino Valle de Uco un descargo en el que se refirió a lo ocurrido y pidió disculpas públicas. “Quiero expresar mis disculpas a las personas del lugar, a los socios y a todos aquellos que, en muchas ocasiones, se ven afectados indirectamente por situaciones derivadas de relaciones comerciales con quienes incumplen sus obligaciones”.
En el mismo mensaje, también ofreció sus disculpas a los involucrados y a quienes se ofendieron por las imágenes: “También extiendo mis disculpas a Ignacio López y compañía y al público en general”.
En su descargo, el exlegislador vinculó lo ocurrido con situaciones derivadas de relaciones comerciales conflictivas del pasado, y planteó su preocupación por el impacto que este tipo de hechos puede tener en el entramado productivo.
“Resulta profundamente indignante que el esfuerzo productivo de años pueda verse perjudicado por conductas que dañan la confianza, afectando no solo a quienes trabajan honestamente, sino también al funcionamiento de todo un mercado que genera empleo y oportunidades”.
Además, destacó el rol del mercado como espacio de trabajo y desarrollo económico: “Creo firmemente que el mercado es una herramienta valiosa, que impulsa el desarrollo y el trabajo de muchas familias, y por eso es fundamental cuidarlo, actuando con responsabilidad y cumplimiento”.
En diálogo con este medio, Pérez Plaza había señaló que el cruce se produjo de manera inesperada, cuando se hallaba en el lugar por otros motivos y se encontró con estas personas tras años sin contacto, en el marco de un conflicto económico previo.
Finalmente, reiteró su postura y anticipó que avanzará por las vías correspondientes: “Reitero mis disculpas y reafirmo mi compromiso de continuar trabajando dentro del marco legal para defender los derechos de quienes han sido perjudicados”.
Por el momento, no trascendieron presentaciones judiciales vinculadas al hecho, mientras el episodio continúa generando repercusiones a partir de la circulación del video.