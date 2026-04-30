San Martín renovó su Concejo Deliberante con la asunción de nuevos ediles

San Martín renovó su Concejo Deliberante.

Por Sitio Andino Departamentales







En una jornada institucional marcada por la participación ciudadana y el respaldo a la democracia local, el departamento de San Martín llevó adelante este martes la sesión de asunción de los nuevos concejales que integrarán el Honorable Concejo Deliberante.

El acto se desarrolló en el recinto legislativo bajo la presidencia de Sergio Dubé y contó con la presencia del intendente Raúl Rufeil, además de vecinos, familiares de los ediles y autoridades departamentales.

image Así quedó conformado el nuevo Concejo Deliberante Tras la sesión, el nuevo cuerpo legislativo quedó integrado por Walter Sar Sar, Néstor Tussedo, Melisa Zapata —quien asumirá como secretaria—, Erica Giménez, Paola Sacre, Cristian Milio, Beatriz Mohr, Sergio Dubé como presidente del HCD, Romina Bordallo, Leonardo Vilchez, Agostina Zamarián, Laura Soto y Cintia Pizarro, quien ocupará el cargo de subsecretaria.

image Mensajes de unidad institucional en San Martín Durante el acto, Rufeil destacó la importancia del encuentro institucional y el valor democrático que representa la renovación de autoridades. “Es un acto por demás importante para la democracia y para nuestro departamento. Por eso estoy presente junto al anterior intendente, y eso habla a las claras de una democracia sana y del respeto a las instituciones”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, el exintendente Jorge Giménez agradeció la invitación y valoró el gesto político. “Este tipo de gestos de la política local fortalece la democracia en estos tiempos en que hay tantas dificultades”, sostuvo. De esta manera, San Martín concretó una nueva renovación legislativa con un mensaje de institucionalidad, consenso y compromiso democrático.