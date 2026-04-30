30 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
San Martín

San Martín renovó su Concejo Deliberante con la asunción de nuevos ediles

Con la presencia del intendente Raúl Rufeil y autoridades locales, San Martín llevó adelante la sesión de renovación legislativa en el Honorable Concejo Deliberante.

San Martín renovó su Concejo Deliberante.

San Martín renovó su Concejo Deliberante.

Por Sitio Andino Departamentales

En una jornada institucional marcada por la participación ciudadana y el respaldo a la democracia local, el departamento de San Martín llevó adelante este martes la sesión de asunción de los nuevos concejales que integrarán el Honorable Concejo Deliberante.

El acto se desarrolló en el recinto legislativo bajo la presidencia de Sergio Dubé y contó con la presencia del intendente Raúl Rufeil, además de vecinos, familiares de los ediles y autoridades departamentales.

Lee además
El camión que protagonizó el accidente vial en San Martín.

Grave accidente vial en San Martín y corte de ruta
La víctima permanecía internada en el hospital Perrupato tras el accidente vial. 

Trágica muerte de un joven de 18 años tras un choque
image

Así quedó conformado el nuevo Concejo Deliberante

Tras la sesión, el nuevo cuerpo legislativo quedó integrado por Walter Sar Sar, Néstor Tussedo, Melisa Zapata —quien asumirá como secretaria—, Erica Giménez, Paola Sacre, Cristian Milio, Beatriz Mohr, Sergio Dubé como presidente del HCD, Romina Bordallo, Leonardo Vilchez, Agostina Zamarián, Laura Soto y Cintia Pizarro, quien ocupará el cargo de subsecretaria.

image

Mensajes de unidad institucional en San Martín

Durante el acto, Rufeil destacó la importancia del encuentro institucional y el valor democrático que representa la renovación de autoridades. “Es un acto por demás importante para la democracia y para nuestro departamento. Por eso estoy presente junto al anterior intendente, y eso habla a las claras de una democracia sana y del respeto a las instituciones”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, el exintendente Jorge Giménez agradeció la invitación y valoró el gesto político. “Este tipo de gestos de la política local fortalece la democracia en estos tiempos en que hay tantas dificultades”, sostuvo.

De esta manera, San Martín concretó una nueva renovación legislativa con un mensaje de institucionalidad, consenso y compromiso democrático.

Temas
Seguí leyendo

La reconstrucción del femicidio de San Martín: cómo ocurrió el crimen

Conmoción en San Martín por el femicidio de una mujer y la detención de su pareja

Investigan un posible femicidio en San Martín: encontraron sin vida a una joven y buscan a su pareja

Karting en San Martín: resultados de la segunda fecha con todos los ganadores

Nuevas bancas, recambio y mensaje de gestión: así fue la jura de concejales en Godoy Cruz

Junín renovó parte de su Concejo Deliberante y hubo emotivos reconocimientos

Del folclore al tango: quiénes fueron los artistas distinguidos por Ciudad

El Centro Cultural Pascual Lauriente celebra sus 33 años con una noche artística en Rodeo de la Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Oasis del Sur de Mendoza. Dique Blas Brisoli, Malargüe (Gentileza). video

Diputado del sur mendocino pone el foco en "achicar la provincia" y potenciar la región

Las Más Leídas

Escala salarial del servicio doméstico: cuánto cobra cada categoría en mayo 2026

Así quedan los sueldos del servicio doméstico para el mes de mayo

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones

Así fue el megaoperativo que desarmó una red de tráfico de armas con conexiones en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

Vacunación: allanaron un Centro de Salud de Las Heras por emitir certificados falsos. Imagen ilustrativa.

Escándalo en Las Heras: allanaron un centro de salud por certificados de vacunación truchos

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 30 de abril en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 30 de abril en Mendoza