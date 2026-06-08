Historia de vida: Quién fue Emilio Bertolini, el campeón mendocino que brilló en la Fórmula 1 Mecánica Argentina

El automovilismo mendocino sufrió la pérdida el 20 de mayo pasado a la edad de 81 años de Emilio Ricardo Bertolini , uno de los pilotos más destacados que dio la provincia de Mendoza y una figura recordada por los aficionados al deporte motor por su talento, su bajo perfil y una trayectoria que, aunque breve, dejó una profunda huella en las pistas argentinas. Te contamos la historia de vida de uno de los deportistas que brilló con luz propia en las décadas del ´60 y ´70 en el país.

Emilio Ricardo Bertolini nació en el departamento de San Martín el 19 de marzo de 1944 y fue el menor de cinco hermanos. Creció en una familia donde la pasión por los motores era parte de la vida cotidiana. Su amor por los fierros se forjó en el taller de la concesionaria de su padre, un lugar donde disfrutaba pasar largas horas y que marcaría para siempre su destino.

A pesar de su preferencia por los autos antes que por las aulas, logró completar sus estudios y se recibió de Bachiller en el Colegio Nacional San Martín.

La pasión por el automovilismo corría por sus venas. Su padre, Don Emilio Bertolini (padre) , había competido en Turismo Carretera durante 1939 y 1940 con una coupé Chevrolet, alcanzando destacados resultados a nivel nacional.

Aunque Emilio hijo no llegó a verlo correr, heredó ese amor por las competencias y la velocidad.

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De las motos a los campeonatos

Sus primeros pasos en el deporte motor fueron sobre dos ruedas. Más tarde, en 1963, debutó en los autos como acompañante de su hermano José, conocido como "Pepe", a bordo de una Giulietta.

Luego llegaron las tradicionales carreras cuadreras con un Siam Di Tella, hasta que en 1968 dio un salto importante al competir con una coupé Fiat. Ese año consiguió una victoria y en 1969 protagonizó una temporada excepcional: ganó diez competencias y se consagró campeón de Turismo Anexo J. Fue elegido por la Revista deportiva El Gráfico como la "Revelación automovilística del Año 1970".

Aquellos resultados comenzaron a llamar la atención de figuras importantes del automovilismo argentino.

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El ascenso meteórico a la Fórmula 1 Mecánica Argentina

La historia cambió gracias a una recomendación de un técnico mecánico Tito Rosáz. Cuando el reconocido piloto Eduardo Copello buscó referencias sobre jóvenes talentos, el nombre de Bertolini apareció rápidamente. Copello decidió probarlo en el autódromo de Córdoba, donde Emilio condujo tanto un Fórmula 1 de Estéfano como un Sport Prototipo Numa. La prueba fue suficiente para convencer al experimentado piloto.

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Así llegó el gran salto. El 18 de enero de 1970 debutó en la Fórmula 1 Mecánica Argentina en Buenos Aires, categoría que compartía programación con la Temporada Internacional de Sport Prototipo. Aunque abandonó por un toque menor, su actuación sorprendió a propios y extraños. En cuestión de meses pasó de competir en vehículos de turismo a enfrentarse con los mejores pilotos del país.

Ese mismo año alcanzó la consagración máxima al convertirse en campeón de la Fórmula 1 Mecánica Argentina, y ser el único mendocino en alcanzarlo, uno de los mayores logros de su carrera deportiva.

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Un piloto distinto

Bertolini nunca fue un hombre de grandes declaraciones. Se definía como un piloto tranquilo, sereno y calculador. No era de arriesgar más de la cuenta ni de desesperarse por llegar a la punta.

Su filosofía consistía en avanzar a su ritmo, respetando sus propios límites y sin subestimar jamás a sus rivales. Si bien sentía una especial predilección por los monoplazas y los Sport Prototipo, las circunstancias deportivas lo llevaron también a competir en categorías como Turismo Nacional y Turismo Carretera.

Finalmente, decidió retirarse de la actividad en 1974.

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Un legado que permanece por los siglos

Más allá de los títulos y los resultados, Emilio Bertolini será recordado por una característica que lo distinguió durante toda su carrera: el bajo perfil. Sus actuaciones en pista hablaban por él. Nunca necesitó grandes discursos para ganarse el respeto de colegas, dirigentes y fanáticos.

A más de medio siglo de sus mejores años, continúa siendo considerado por muchos como uno de los pilotos más talentosos de su generación y una de las figuras más importantes de la historia del automovilismo mendocino.

Con su partida, Mendoza despidió a un campeón que supo representar a la provincia en los máximos escenarios del deporte motor argentino.

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Roberto Pravata, amigo personal, cuenta más de su historia de vida

Roberto Pravata, su amigo personal, además de haber sido otro de los grandes pilotos que Mendoza le dio al mundo, corrió durante 7 años en Europa. Fue subcampeón de la Fórmula Nacional Española y, con la súper licencia en el bolsillo, participó de dos temporadas del Campeonato Europeo de la Fórmula Tres, telonera, en aquellos años, de la F 1.

Emilio Bertolini 02 Foto: Gentileza

Roberto cuenta que; "Emilio llega a la Fórmula 1 Mecánica Argentina tras triunfar en el Turismo Nacional, en una carrera disputada en el circuito panoramico de Villa Mercedes, esa victoria lo conecta directamente con Eduardo Copello y lo hace formar parte del campeonato, donde corrían los mejores exponentes del automovilismo nacional"

"Fue un verdadero maestro, un piloto excpecional", destaca y resalta con orgullo Roberto sobre su amigo Emilio. Agregando además que tenía gandes conocimientos mecánicos y era una excelente persona, siempre al lado de su hermosa familia (su esposa Silvia y sus hijos Emilo y Eleonora). Para finalizar una radiorgrafía de su amigo, Roberto contó que; "le propusieron viajar con el equipo de Carlos Reutemann a Europa para comenzar a girar en los circuitos internacionales, pero decidió por cuestiones familiares y su pasión por el automovilismo nacional, quedarse en el país"

Palmarés general en el automovilismo nacional de un verdadero campeón

Emilio Bertolini 03 Foto: Gentileza

Años en actividad (1969-1974)

Equipos Copello Shell Oils / Berta YPF / Copello Philips

Victorias: 8

Podios:14

Vueltas rápidas: 8

Turismo Carretera

Año:1971

Carreras: 7

Victorias: 1 (en series)

Sport Prototipo Argentino

Años: 1970-1972

Carreras: 12

Victorias: 1

Fórmula 1 Mecánica Argentina

Años1970, 1972, 1974

Carreras: 25

Victorias: 6

Títulos: 1 (1970)

Turismo Nacional