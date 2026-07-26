Torneo Federal A: Huracán Las Heras avanzó a la segunda fase tras empatar con FADEP

El Torneo Federal A disputó este fin de semana la última fecha de la fase clasificatoria , que había sido postergada por la final del Mundial de Fútbol 2026 . En ese marco, Huracán Las Heras y Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) igualaron 0 a 0 en un encuentro correspondiente a la Zona C .

El partido se disputó en el Estadio General San Martín , sobre calle Olascoaga, y mostró un desarrollo muy equilibrado, con pocas situaciones de peligro y escasas emociones frente a los arcos.

Aunque ninguno de los dos equipos logró romper el cero durante los 90 minutos, el empate terminó favoreciendo a Huracán Las Heras , que consiguió el objetivo de clasificarse a la segunda fase del certamen, zona campeonato.

El Globo finalizó en el cuarto puesto de la Zona C con 23 puntos , la misma cantidad que Atenas de Córdoba , aunque quedó por detrás por diferencia de gol.

En tanto, FADEP no logró meterse entre los clasificados y ahora deberá disputar la Reválida, instancia en la que buscará mantener sus aspiraciones de continuar en competencia.

¡CLASIFICADOS!



Con este empate, Huracán Las Heras aseguró su lugar en la Zona Campeonato del Torneo Federal A.



¡A seguir juntos por el gran objetivo! #VamosGlobo #HuracánEsFamilia #VamosPorTodo pic.twitter.com/xv6keWrZIH — C.A. Huracán Las Heras (@CAHuracanLH) July 26, 2026

El Club Atlético San Martín cerró la primera fase con un empate en casa

Por su parte, Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 frente a Argentino de Monte Maíz en el estadio albirrojo y se despidió de la primera etapa del campeonato.

La visita abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo a través de Tejada, mientras que el conjunto mendocino alcanzó la igualdad en tiempo de descuento de la primera mitad gracias al gol de León, a los 49 minutos.

Con este resultado, el Chacarero concluyó la fase clasificatoria con 19 puntos, ocupando el séptimo lugar de la Zona C y a la espera de reválida.