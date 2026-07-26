26 de julio de 2026
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Sitio Andino
Club Sportivo Independiente Rivadavia

El Club Sportivo Independiente Rivadavia fue superior, pero no pasó del empate ante Atlético Tucumán

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dejó una actuación convincente en Tucumán, aunque el 0 a 0 no reflejó la superioridad que mostró durante gran parte del partido.

La Lepra en acción.

La Lepra en acción.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 esta tarde frente a Atlético Tucumán en su estreno en el Torneo Clausura 2026, en un partido donde el equipo mendocino hizo méritos para quedarse con la victoria, aunque la falta de eficacia y la gran actuación en el arco de Luis Ingolotti le impidieron sumar de a tres.

La Lepra fue de menor a mayor y, tras un comienzo complicado, terminó siendo ampliamente superior a su rival, que prácticamente no inquietó en el tramo final del encuentro.

El Club Atlético Tucumán comenzó mejor, pero la Lepra reaccionó

El conjunto tucumano tuvo un mejor inicio y generó la primera situación de peligro del partido, obligando a una gran intervención del arquero Bolcato, quien evitó la caída de su arco con una destacada atajada.

Con el correr de los minutos, Independiente Rivadavia logró acomodarse en el campo y empezó a manejar la pelota. Una buena combinación entre Matías Fernández y Álex Arce estuvo muy cerca de abrir el marcador, aunque el balón recorrió toda la línea de gol antes de perderse por el fondo.

El dominio del equipo mendocino se acentuó en la primera parte y también generó peligro con un centro de Gómez, que volvió a complicar a la defensa tucumana.

En medio del mejor momento de la Lepra, el árbitro sorprendió al ordenar una pausa de hidratación, una medida poco habitual y que recordó a las implementadas durante el Mundial 2026.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia fue el único que buscó el triunfo

En el complemento, el conjunto dirigido por la Lepra mantuvo la iniciativa y siguió generando las mejores oportunidades.

Sartori tuvo una de las ocasiones más claras en los primeros minutos del segundo tiempo, mientras que sobre el tramo final Sequeira y Elordi estuvieron muy cerca de marcar el gol de la victoria. Sin embargo, la defensa de Atlético Tucumán respondió con solvencia para mantener el cero.

Durante los últimos minutos, el equipo local prácticamente no logró cruzar la mitad de la cancha, mientras que Independiente Rivadavia sostuvo la presión y buscó el arco rival hasta el pitazo final.

Pese al empate, la imagen que dejó el conjunto mendocino fue positiva por el volumen de juego y las situaciones creadas, aunque el resultado terminó dejando un sabor amargo por las oportunidades desperdiciadas.

Cuál será el próximo compromiso de la Lepra

Tras este encuentro, Independiente Rivadavia volverá a presentarse por la segunda fecha del Torneo Clausura, cuando reciba a Huracán en el estadio Bautista Gargantini el próximo jueves 30 de julio.

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