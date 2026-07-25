Video: Messi reapareció en el fútbol argentino tras la final del Mundial 2026

Tras la dura derrota ante España en la final del Mundial 2026 , Lionel Messi regresó a la Argentina para pasar unos días junto a su familia y amigos. Aunque miles de hinchas esperaban recibirlo en el Aeropuerto de Ezeiza , el capitán de la Albiceleste optó por un regreso más reservado y este sábado tuvo su primera aparición pública en un partido de la Primera C .

La derrota frente al seleccionado español fue un duro golpe para los referentes de la Selección Argentina . Aun así, quienes regresaron al país fueron homenajeados y recibidos como héroes en sus localidades de origen . Uno de los casos más destacados fue el de Lionel Scaloni, quien fue recibido por una multitud frente a su casa en Pujato .

¡EL GOAT PRESENTE EN EL FÚTBOL ARGENTINO! Leo Messi está observando el partido entre Leones de Rosario, club presidido por su hermano, y Central Córdoba por la #PrimeraC . @LPFPlay pic.twitter.com/I5VbN2n2bb

La expectativa también estaba puesta en Lionel Messi . Sin embargo, el capitán argentino eligió regresar al país en un vuelo privado con destino a Rosario, Santa Fe , y permanecer en su hogar, lejos de la multitud que lo esperaba en Ezeiza desde el lunes.

Su primera aparición pública llegó este sábado durante un encuentro del ascenso argentino. El capitán de la Selección asistió al partido del Club Atlético Unión de Arroyo Seco , donde estuvo presente para acompañar a Leones FC , el club de su familia que milita en la Primera C del fútbol argentino .

Con una campera negra, una gorra y un mate en la mano, Messi siguió el encuentro junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, pero fue una derrota para su equipo por 2 a 0 ante Central Córdoba. Al finalizar el partido, el delantero descendió de la terraza donde observó el encuentro y fue ovacionado por los presentes. Luego saludó a los hinchas desde el campo de juego antes de retirarse en su vehículo.

Messi fue a ver a Leones de Rosario-Central Córdoba de la Primera C.



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Mientras disfruta de unos días en el país, uno de los grandes interrogantes sigue siendo su futuro en la Selección Argentina. Según reveló Leandro Paredes, Messi tenía previsto que la final del Mundial fuera su último partido con la Albiceleste. Sin embargo, el mediocampista de Boca Juniors reconoció que espera que cambie de decisión, aunque remarcó que la determinación dependerá exclusivamente del capitán argentino.

Fuente: Infobae.