22 de julio de 2026
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Sitio Andino
Rodrigo De Paul

Roberto De Paul descartó que la Selección de Fútbol de Argentina estuviera condicionada para perder el Mundial

Roberto De Paul descartó las versiones que sostenían que la la Selección de Fútbol de Argentina estaba condicionada para perder la final del Mundial frente a España.

Rodrigo De Paul junto a su padre Roberto.

Rodrigo De Paul junto a su padre Roberto.

Por Sitio Andino Deportes

La derrota de la Selección de Fútbol de Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 provocó un profundo dolor entre los jugadores y los hinchas. Sin embargo, durante las horas posteriores al partido también comenzaron a circular en las redes sociales diferentes teorías conspirativas que intentaban explicar el resultado.

La contundente respuesta de Roberto De Paul

Durante una entrevista radial, el padre del futbolista afirmó que no cree en las teorías difundidas después de la final y consideró que muchas de ellas fueron construidas a partir de interpretaciones sin sustento.

“Yo no creo en todas esas cosas. Creo que hay mucho invento”, manifestó Roberto De Paul. Además, defendió el compromiso de los futbolistas y remarcó que ningún jugador se prepara durante años para llegar a una competencia de semejante importancia y aceptar una derrota deliberada.

“No creo que un jugador se prepare durante años para que alguien venga y diga: ‘Tenés que perder’”, sostuvo. También cuestionó la difusión de fragmentos fuera de contexto y advirtió sobre el impacto que pueden tener las publicaciones realizadas en las redes sociales.

“Las redes, en algunas cosas, son muy buenas y en otras muy malas”, señaló.

Para cerrar su postura, fue contundente: “No creo que en una competición tan alta haya estas cosas, que alguien tenga que perder o algo así”.

Lionel Messi se mostró compungido por lo ocurrido en la definición del Mundial 2026.

Lionel Messi se mostró compungido por lo ocurrido en la definición del Mundial 2026.

La arenga de Lionel Messi que alimentó las especulaciones

Una parte de las teorías surgió a partir de la frase “olvidémonos de todo”, pronunciada por Lionel Messi antes de que los jugadores salieran a disputar la final en el MetLife Stadium.

El fragmento se viralizó después de la derrota y generó múltiples interpretaciones. Sin embargo, versiones posteriores indicaron que el mensaje del capitán tenía un sentido estrictamente futbolístico y buscaba que el plantel se concentrara únicamente en el partido.

Roberto De Paul consideró que Messi intentó aislar al grupo de los comentarios y cuestionamientos que habían rodeado a la Selección durante el Mundial.

“Creo que quisieron aislarse de lo que hablaba el resto del mundo. No sé por qué, pero daba la sensación de que todos querían que perdiéramos”, expresó.

“Lo dejamos hacer su duelo”

El padre de Rodrigo De Paul también habló sobre el estado emocional de su hijo después de perder la posibilidad de alcanzar el bicampeonato mundial.

“Hablamos poco con Rodrigo, lo dejamos hacer su duelo. Estuvieron tan cerquita y estaban todos muy apenados”, contó.

Roberto explicó que decidió respetar los tiempos del mediocampista, quien quedó profundamente afectado por el resultado. También destacó que, pese a la derrota, los hinchas argentinos reconocieron el esfuerzo realizado por el equipo durante la competencia.

Además, describió el impacto que este tipo de definiciones genera entre los familiares de los jugadores: “Nosotros sufrimos el doble, por la Selección Argentina y por nuestros hijos”.

La Selección de Fútbol de Argentina ya piensa en la Copa América 2028

Pese al dolor por la caída frente a España, Roberto De Paul aseguró que los familiares de los futbolistas ya comenzaron a mirar hacia el próximo gran desafío. Según relató, durante el regreso de la delegación se despidieron con la frase “nos vemos en 2028”, en referencia a la próxima Copa América.

“Esto es una familia”, expresó el padre del mediocampista, quien dejó en claro que el vínculo construido alrededor del seleccionado se mantiene firme más allá de la derrota.

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