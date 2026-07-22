22 de julio de 2026
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Sitio Andino
Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul expresó su dolor tras perder la final del Mundial

Rodrigo De Paul reconoció el dolor por la final perdida y agradeció el respaldo de los hinchas, que volvieron a identificarse con el equipo de Scaloni

Rodrigo De Paul se manifestó mediante las redes sociales.

Rodrigo De Paul se manifestó mediante las redes sociales.

Por Sitio Andino Departamentales

El mediocampista de la Selección de Fútbol de Argentina, Rodrigo De Paul, utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

A través de un mensaje cargado de emoción, el futbolista reconoció el dolor del plantel por no haber podido conquistar nuevamente la Copa del Mundo y destacó el acompañamiento recibido por parte de los hinchas argentinos.

De Paul lamentó que el equipo no pudiera llevar otra vez el trofeo al país y señaló que los simpatizantes merecían volver a vivir la alegría alcanzada en Qatar 2022.

Sin embargo, aseguró que, con el paso de las horas, los mensajes de apoyo le permitieron comprender que la identificación de la gente con este grupo va más allá de los resultados y de los títulos obtenidos.

Rodrigo De Paul apuntó contra quienes esperaban la derrota

El mediocampista también dedicó una parte de su publicación a quienes, según consideró, aguardaban una caída de la Selección Argentina.

De Paul cuestionó las teorías conspirativas difundidas durante la Copa del Mundo y sostuvo que fueron instaladas para minimizar el recorrido realizado por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

“Nuestras sonrisas molestan”, expresó el futbolista, quien remarcó que las críticas y los intentos de desestabilización terminaron fortaleciendo la convicción del plantel.

Para el volante, las versiones surgidas alrededor del equipo reafirmaron que la pasión y el amor por la camiseta argentina pueden superar las adversidades.

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“Estoy orgulloso de ser argentino”, reafirmó Rodrigo De Paul

Más allá de la frustración por el resultado, De Paul destacó el vínculo construido entre los jugadores y los hinchas durante los últimos años. “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, escribió al cerrar su publicación.

Argentina llegó a su segunda final mundialista consecutiva después de haberse consagrado en Qatar 2022, pero cayó 1-0 ante España en la prórroga, con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos.

Una final marcada por la tensión y la expulsión de Enzo Fernández

El encuentro disputado en Nueva Jersey estuvo atravesado por el nerviosismo, las protestas y diferentes decisiones arbitrales. Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación en el tiempo añadido del segundo período, por lo que Argentina debió afrontar toda la prórroga con diez futbolistas.

Scaloni también recibió una tarjeta amarilla a los 105 minutos por sus reclamos desde la zona técnica. Ante la inferioridad numérica, el cuerpo técnico priorizó modificaciones defensivas para sostener el resultado, mientras que Lautaro Martínez permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.

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