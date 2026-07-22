Tras la final del Mundial, cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

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Por Sitio Andino Deportes







Una vez finalizada la Copa Mundial de Fútbol de 2026, muchos hinchas se preguntan cuáles serán los próximos compromisos de la Selección Argentina en lo que resta del año. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Las próximas fechas FIFA de la Selección Argentina tras la Copa del Mundo La Selección Argentina tendrá por delante nuevos desafíos luego de su participación en el Mundial 2026. Según el calendario establecido por la FIFA, la primera fecha internacional posterior al torneo se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que los equipos podrán disputar encuentros de preparación.

Las próximas fechas FIFA podrían ser las últimas de Scaloni con Argentina Hasta el momento, la AFA no dio a conocer qué selecciones serán las rivales de la Albiceleste en esa ventana, por lo que todavía resta definir la agenda del conjunto nacional.

Además, antes de finalizar el año habrá una última jornada destinada a partidos internacionales, programada del 9 al 17 de noviembre. Esa instancia marcará el cierre de la actividad oficial de la Selección Argentina durante 2026.

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